Раньше производили целебное пиво, а теперь отдали компании по перевозкам: история завода Бодалева в Ижевске

Завод Бодалева на набережной пруда Фото: Эдуард КАРИПОВ

Завод Бодалева продан. Разрушающееся здание на набережной Ижевска ушло с молотка за 51,7 млн рублей компании, которая специализируется на перевозке грузов специальным автотранспортом.

«Комсомолка» по такому поводу расскажет вам историю завода, где когда-то производили лучшие вина мира и целебное пиво. А заодно – о его будущем.

Искали воду по всей Удмуртии

О судьбе самого Ивана Бодалева известно не так уж много. Родился он в 1831 году. Известно, что в начале 1860-х он вместе с братьями и матерью прибыл в Сарапул и основал там водочное производство. А со временем решил создать еще и пивоваренный завод.

К качеству будущей продукции Иван Бодалев подходил щепетильно, поэтому для производства алкогольных напитков искал качественную воду по всей Удмуртии. Он путешествовал по краю с химиками и перевозил с собой пробирки и колбы. Нашлась подходящая вода в Ижевске, около Полковницкого ключа (название в честь полковника Федора Венцеля, которого казнили пугачевцы и похоронили рядом с источником).

Иван Бодалев. Фото: /vk.com/ya_izhevsk

Бодалев решил арендовать тонкую полоску земли вдоль пруда, чтобы пользоваться источником и построить там завод. Однако этот участок берега принадлежал Артиллерийскому департаменту, поэтому получить разрешение на аренду и использование оказалось крайне сложно.

Но купец нашел выход и соорудил у берега мыс, который потом назвали «Бодалевским». Для этого он подтягивал к берегу лабазы – плавучие островки – и закреплял их сваями. Из-за этого над предпринимателем даже подтрунивали газетчики. В наше время ничто уже не напоминает о том, что когда-то здесь был полуостров.

Завод построили в 1872 году. Сначала он был деревянным, потом возвели кирпичное здание в стиле модерн. Кто был автором сооружения неизвестно. Завод состоял из двух Г-образных построек, которые соединял переход. А рядом возвышалась шестиэтажная солодовая башня.

Завод Бодалева. Фото: iz-article.ru

Лучшие вина в мире

Хотя завод и называется пивоваренным, мировую славу ему все-таки принесли вина. В 1885 году в итальянском городе Ливорно сразу два вина производства Бодалева признали лучшими в мире: «Столовое № 1 королевское» и «Столовое № 1 царское». А самого купца тогда наградили медалью короля Виктора Эммануила II. В 1879 году «Царское столовое» получило хороший отзыв уже во Франции.

Завод Бодалева производил пиво, вина, хмель, квас, дрожжи. Фото: iz-article.ru

Также завод производит около 40 сортов пива. Самое известное – «Портер», которое считалось еще и целебным. Напиток делали на основе алоэ и меда и подавали в здравницах Крыма и Кавказа.

Хмель поначалу закупали за рубежом, но потом начали производить сами. Особое внимание уделяли хранению готовой продукции. Пиво разливали в бутылки и настаивали 15 дней в специальных местах, где нет перепадов температуры. Бутылки лежали только в горизонтальном положении, а закупоривали их глубоко. Как только пробка начинала выпирать – срок реализации заканчивался.

Особое внимание на заводе Бодалева уделяли качеству. Фото: iz-article.ru

Иван Бодалев развозил свою продукцию на пароходах по всему Прикамью. Чтобы напиток дольше оставался свежим, его клали в берестяные сумки-пестери, которые активно использовали удмурты.

От пивоваренного завода к заброшенному зданию

Иван Бодалев умер в 1906 году. Его дело перешло сыновьям. В 1914 году рядом с заводом появилась насосная станция, благодаря которой в Нагорной части Ижевска появляется вода. После революции 1917 года поначалу здание использовали как общественную больницу, потом ему вернули изначальное предназначение – производство напитков, а 1970-е открывается профессионально-техническое училище.

Со временем завод Бодалева пришел в запустение. Сейчас здание огорожено, выбиты стекла, да и выглядит оно заброшенным. Обсуждали разные варианты его использования, например, отдать под нужды РАН. Однако все же выставили на торги с начальной ценой в почти 30 млн рублей. Здание в результате приобрела компания «Нерудстройторг» за 51,7 млн рублей. По данным «Коммерсантъ-Удмуртия», организация занимается перевозками грузов специализированными транспортными автосредствами.

Покупатель будет обязан провести работы по сохранению объекта, а затем использовать его в соответствии с требованиями закона и выполнять требования по содержанию.

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