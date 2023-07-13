Завод Бодалева в Ижевске выставят на торги почти за 30 млн рублей

Фото: архив КП

18 августа в Ижевске пройдут торги по продаже исторического здания Пивоваренного завода Бодалева. Об этом сообщает пресс-служба «ДОМ. РФ».

Подать заявку на участие в аукционе можно до 14 августа. Начальная цена завода 29,99 млн рублей. Здание площадью 3,9 тыс. кв.м предлагается инвесторам с целью административно-делового или коммерческого использования. Победитель торгов должен будет провести работы по сохранению объекта, а также выполнять требования по его содержанию и использованию в установленном законом порядке.

Напомним, ранее историческое здание хотели отдать под центр подготовки будущих ученых. Инициатором идеи была Российская академия наук (РАН). Также в здании завода мог появиться развлекательный центр.

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