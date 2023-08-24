В хозяйстве пригодится: недорогие презенты для друзей и родственников

Недорогие, но полезные презенты. Фото: elements.envato.com

Лето – время активных встреч с друзьями и родственниками. И как же в гости да с пустыми руками? Предлагаем подборку на первый взгляд странных, но на самом деле полезных презентов.

Любителям щелкать семечки можно подарить пластиковое приспособление для их чистки. Представляете, оно существует! Помещаем семечки в желоб, давим сверху и – вуаля: скорлупка раскрывается!

Приспособление для чистки семечек. Фото: AliExpress

Тем, кто не может смотреть фильмы без перекуса, подойдет многофункциональная тарелка, в которую можно насыпать орехи, конфеты, семечки, попкорн и т. д. Нижний отсек можно использовать как вторую тарелку или под мусор. Кстати, сверху есть держатель для смартфона.

Многофункциональная тарелка. Фото: AliExpress

Специальный нож для арбуза и дыни позволит без труда нарезать мякоть на порционные кусочки. Буквально одним движением руки!

Специальный нож для арбуза и дыни. Фото: Ozon

Хозяюшки скажут вам огромное спасибо за клипсы для стирки и сушки носков. Устройство экономит время и нервы, ведь разбирать носки по парам уже не нужно. Кстати, с его помощью можно еще и хранить носки в шкафу.

Клипсы для стирки и сушки носков. Фото: Ozon

Настенные держатели вилок приборов. Странно звучит, правда? Приспособление поможет раз и навсегда решить проблему запутанных проводов и валяющихся вилок электроприборов.

Настенные держатели. Фото: WildBerries

Крышка-зонт для еды. Отличный помощник на даче летом. Милое приспособление в виде зонта убережет оставленные на столе продукты от мух, мошек и других насекомых. Враг не пролетит, да и продукты не подсохнут.

Крышка-зонт для еды. Фото: Ozon

Вакуумный упаковщик для продуктов позволяет продлить срок хранения продуктов, а еще он экономит место в холодильнике.

Вакуумный упаковщик для продуктов. Фото: Ozon

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