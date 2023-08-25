Во благо и без перебора: нужен ли родительский контроль на смартфоне школьника

Необходим ли родительский контроль? Фото: elements.envato.com

Наши дети знакомы с телефонами и интернетом чуть ли не с пеленок. И если их не контролировать, могут зависать в виртуальном пространстве сутками напролет и практически бесконтрольно. Для того, чтобы родители понимали, чем занят их ребенок, где он находится, чем увлекается, и существует «родительский контроль». Что это и нужны ли эти ограничения?

«Поставили на телефон дочери сервис «родительский контроль». Я вижу, какие приложения она скачивает, и ставлю ограничение по времени (1 час в день). Контролировать контент сложно, а вот по времени, считаю, нужно ставить ограничение», – рассказала ижевчанка Екатерина Тойкина.

На необъятных просторах всемирной паутины таится немало опасностей для детской психики. И это не только деструктивные сайты и кибербуллинг, но источники с призывами к рискованным трюкам, шрамированию и т. д. Кроме этого, дети легко завязывают знакомства в интернете, и кто знает, кто на самом деле скрывается под каким-нибудь милым никнеймом.

Много опасностей в сети Интернет. Фото: elements.envato.com

«Сыну 12 лет, и мы пользуемся возможностью контроля. Заблокированы нежелательные поисковые запросы, а скачивание новых приложений – с нашего разрешения: смотрим, чтоб они были адекватные, и подтверждаем. Позволяет хоть немного ограничить количество недетской информации» – поделилась Екатерина Вершинина.

Ну и о здоровье. Вы знаете, что интернет-зависимость уже вошла в список врачебных диагнозов. Если ребенок много времени проводит за компьютером и в телефоне, это может привести к сколиозу, нарушениям обмена веществ, различным нервным заболеваниям и падению зрения.

Какие есть варианты?

Минимизировать вред от всего перечисленного как раз и призван сервис «родительский контроль». Например, в смартфоне на Android можно настроить ограничение на загрузку и установку программ и установить фильтры контента на определенный возраст. Можно отслеживать и геолокацию.

Предлагают свои решения и мобильные операторы. Да, все они платные, но позволяют контролировать поисковые запросы, трафик, блокировать опасные для детей сайты и даже отслеживать заряд батареи.

Можно воспользоваться и различными программами. Одна из них, Kaspersky Safe Kids, – универсальное приложение, позволяющее мониторить использование устройства и местонахождение ребенка, ограничение небезопасного контента и экранного времени и т .д. Инструкция по установке достаточно простая, справится любой, к тому же родители могут менять настройки в любое время.

Не надо вступать с ребенком в конфликт. Фото: elements.envato.com

Есть у платных программ и дополнительные расширенные возможности. В частности, создание определенного списка контактов, которые могут звонить и писать ребенку, а еще приложение может распознавать текст переписки и нежелательные фразы. Родители могут внести в список запрещенных нежелательные слова, например, драка, наркотики и т. д. Устройство, обнаружив их, будет направлять сигнал родителям.

Перед тем, как выбрать приложение, сервис или программу, обязательно поищите реальные отзывы родителей в интернете. Иногда дети оказываются хитрее и умудряются обойти блокировку.

Школьники резко против, а психологи?

По мнению психологов, контроль за времяпрепровождением ребенка в интернете – это действительно полезная функция. Однако устанавливать ее или нет, нужно решать родителю совместно с ребенком, чтобы в дальнейшем избежать конфликтных ситуаций.

«Дети хорошо чувствуют слежку. Потому не стоит пытаться действовать тайно. Поговорите с ним, объясните свои действия желанием его обезопасить. Установите правила, обсудив их с малышом. Ребенку важно чувствовать, что его мнение важно для родителя», – добавила эксперт.

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