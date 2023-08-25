Майор полиции из Удмуртии спровоцировала смертельную аварию под Волгорадом

Ребенок скончался на месте. Фото: V1.ru
Действующего майора полиции из Удмуртии считают виновной в ДТП, в котором погиб двухлетний ребенок. Об этом сообщает V1.ru.
По словам издательства, 31-летняя майор полиции, находясь за рулем Toyota Camry на трассе Волгоград – Сальск, не справилась с управлением и, съехав с дороги, врезалась в водопропускную трубу.
В результате ДТП погиб ребенок, находящийся в машине. Водитель и двое пассажиров, включая семилетнюю девочку, госпитализированы. Проверка всех обстоятельств произошедшего продолжается.
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