Интервальное голодание: способ избавиться не только от веса, но и предупредить деменцию

Интервальное голодание: польза или вред. Фото: elements.envato.com

Многие девушки стремятся к идеальным параметрам и используют разные методы, чтобы достичь их. Это могут быть физические упражнения, операции, диеты. Свою историю похудения с помощью интервального голодания «Комсомолке» рассказала ижевчанка Елена, а эксперт Мария Моисеева всерьез «прошлась» по методу, обозначив его плюсы и минусы.

Еще будучи школьницей Елена хотела похудеть. Слышала и читала про разные диеты, но не решалась попробовать на себе. Скорее всего просто не было нужной мотивации.

«В мой адрес начали поступать «комплименты» про вес. Это меня очень задевало, а потом появилась симпатия к молодому человеку, и я поняла, что время пришло. Я была уверена, что мне нужно похудеть, тогда я точно понравлюсь ему», – рассказывает героиня.

В 2019 году Елена все же решилась попробовать похудеть. Тогда ей было всего 14 лет, а вес – 100 кг. Ей казалось, что все, граница уже пройдена и уже точно нужно что-то делать. В интернете нашла такой способ похудения, как интервальное голодание. Решила попробовать.

В Интернете узнала об интервальном голодании. Фото: elements.envato.com

«Из рациона я убрала печеньки, конфетки, шоколадки, а в чай перестала добавлять сахар. Уменьшила порции. Начала придерживаться интервального голодания, выбрала систему 16/8. 16 часов я голодала, а в остальные 8 часов в любое время я могла поесть», – делится она.

Однако девушка настолько хотела избавиться от лишнего веса, что даже в отведенные 8 часов могла поесть лишь один или два раза.

«Утром не завтракала и первый приём пищи у меня был в школе, а второй раз я ела дома. Иногда я могла устроить себе «разгрузочный день». В такие дни я могла не есть совсем. Так было максимум два дня подряд», – говорит девушка.

Так за три месяца она похудела на 27 кг. Вес в 73 кг сохранялся до 2021 года. Потом же героиня перестала следить за временем приема пищи и за потребляемой порцией. И к ней вернулись 20 кг. Получается, что интервальное голодание – это уже на всю жизнь?

«Комсомолка» пообщалась с Марией Моисеевой, врачом-терапевтом, эндокринологом, диетологом о том, какую пользу или вред несет интервальное голодание и правильно ли применять его в качестве средства похудения?

Что такое интервальное голодание?

Периодическое или интервальное голодание – вариант питания, который подразумевает длительные интервалы между голодом и временем, когда можно употреблять пищу.

«Периодическое голодание не имеет ограничения по калорийности рациона или качеству продуктов, в этом виде питания основным условием являются временные промежутки между фазами голода и приема пищи», – рассказывает Мария.

Существует несколько вариантов интервального голодания: 14/10, 16/8, 18/6. Объясним, что же это значит. Эти цифры – это часы. 14, 16, 18 – это фазы голода, а 10, 8, 6 – время употребления пищи. Также есть вариант «ЕШЬ/СТОП/ЕШЬ». В этом случае фаза голода составляет уже 24 часа, однако в такие дни вы пропускаете завтрак и обед, но ужинаете. Таким образом вы проводите 2 дня в неделю. Остальные дни питаетесь, как обычно.

Польза и вред интервального голодания

У интервального голодания есть плюсы и минусы. Фото: elements.envato.com

Вот какие положительные моменты выделила Мария у интервального голодания:

Как и у любой диеты у интервального голодания есть свои минусы:

«Кстати, тут очень важный момент. Человек бессознательно начинает увеличивать объем пищи, зная, что его ждет длительный голод, или переедает после выхода из голода. Как следствие, пропадает вся польза и эффект от периодического голодания», – предупреждает диетолог.

За счет чего человек все же худеет на интервальном голодании?

Ничего нового – за счет снижения калорийности. Наверняка, все слышали о золотом правиле энергетического обмена «тратьте больше калорий, чем потребляете». На этом принципе основаны все строгие гипокалорийные диеты. Таким образом, похудеть можно на обычном сбалансированном рационе со сниженной калорийностью и повышенной активностью. Кстати, это даже является более предпочтительным и безопасным для здоровья вариантом.

«Худеть можно и на бургерах, и на тортиках, просто качество тела будет не самым лучшим», – говорит Мария.

Кому можно, а кому нельзя

Диетолог не рекомендует прибегать к данному режиму людям с ожирением. Вы сейчас, наверняка, думаете. А тогда кому она вообще может пригодится, если не людям с избытком веса? Но этот вариант диеты не самый лучший, и он не доказал большую эффективность в сравнении с обычным питанием со сниженной калорийностью.

Интервальное голодание может продлить молодость или улучшить показатели в спорте. Фото: elements.envato.com

А вот как питание для здорового человека, который хочет улучшить свои показатели в спорте или продлить молодость, пожалуйста. Но и тут должно быть одно условие – он нормально переносит голод и у него нет расстройства пищевого поведения. Тогда периодическое голодание подходит на длительный период.

Список противопоказаний достаточно обширный. В него вошли:

заболевания желчного пузыря (желчекаменная болезнь, дискинезия желчевыводящих путей, хронический холецистит);

обострения хронических заболеваний, в том числе заболеваний желудочно-кишечного тракта;

острые воспалительные и инфекционные заболевания;

расстройство пищевого поведения (переедание от ограничений, заедание эмоций или невозможность вовремя остановится и почувствовать сытость, особенно в компании);

сахарный диабет;

состояния сопровождающиеся снижением глюкозы крови;

эпилепсия.

Основные правила для тех, кто все же решился

Проконсультируйтесь с врачом. И пройдите предварительное обследование!

Пейте больше чистой воды не менее 1500-2000 мл в сутки. Допустимо употребление травяных чаев и черного кофе в фазе голода, желательно в первой половине дня.

Контролируйте объем порции и не переедайте. Здесь отлично подойдет правило гарвардской тарелки, где на тарелке диаметром 20-24 см: 50% – клетчатки (овощи и листовая зелень, фрукты), 25% – белка (мясо/рыба/птица/яйца/творог), 25% – углеводов (крупы/картофель/макароны из тв.сортов пшеницы/цельнозерновой хлеб).

Старайтесь ограничить простые углеводы – это сладости, сухофрукты, хлебобулочные изделия, сладкие напитки. Эти продукты не дают сытости, а значит чувство голода наступит менее чем через час.

Обязательно добавьте физическую активность, не менее 150 минут в неделю.

Чтобы стать счастливым, не стоит браться за такие радикальные методы похудения. Фото: elements.envato.com

Мнение диетолога

«Лично я против таких радикальных способов похудения. Любая диета, связанная с ограничениями приводит к дальнейшим срывам, перееданию и чувству вины. Дальше человеку сложно снова войти в состояние диеты, а все потерянные килограммы быстро возвращаются. Потом у человека формируется стойкое расстройство пищевого поведения по ограничительному типу, и это состояние уже необходимо решать с помощью психологов и психотерапевтов. А тем, кто хочет поддержать свою форму и даже улучшить показатели, то пожалуйста», – резюмирует Мария.

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