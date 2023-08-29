В Сарапуле на улице Азина загорелся автомобиль

Взрыв не подтвердился. Фото: пресс-служба МЧС по Удмуртии

В 16:23 поступило сообщение о возгорании автомобиля ВАЗ 2115 в городе Сарапул. По некоторым данным сообщалось, что произошел взрыв. Но в МЧС по Удмуртии не подтвердили данную информацию.

«Данная информация не соответствует действительности. Сообщение о возгорании поступило в 16.23, горел автомобиль ВАЗ 2115», – сообщили в ведомстве.

Причины и обстоятельства возгорания выясняются.

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