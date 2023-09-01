Кляксы, фартуки, табели оценок: каким был первый класс в 60-80-е годы СССР

Какими были первые учебные дни первоклассников в СССР. Фото: предоставлено героями публикации

1 сентября – самый волнительный день для любого первоклассника. Незнакомое место, новые друзья и первая учительница. Счастливое время, воспоминания о котором останутся на долгие годы. «Комсомолка» расскажет, как проходили линейки в советское время, как менялась школьная форма и какими были первые учебные дни в 60-е, 70-е и 80-е годы.

Любимая ученица

Первого сентября 1963 года в школе №6 в районе Зареки прозвенел первый звонок для Людмилы Григорьевой. Класс у Людмилы был небольшой, а сама она была одной из любимых учениц. Дело в том, что ее двоюродная бабушка была директором школы, а учительница – подругой мамы. В общем, звезды сложились, да и сама Людочка была девочка старательная и умная.

На линейку Людмила пришла в коричневой форме и белом фартуке. В руках она держала портфель коричневого цвета и букет: в центре были три гладиолуса, а окружали их георгины. Обязательным дополнением была трава с мелкими бусинками. Такие букеты в то время были очень популярны.

Людмила Григорьева в новой парадной форме. Фото: предоставлено героиней

В этой школе Людмила проучилась два года, после школу снесли и построили там новые корпуса завода «Ижмаш». Потом героиня училась уже в школе №27.

За кляксу ручкой в лоб

Любовь Колмогорова пошла в школу в 1967 году. Школьную форму выбирали всей семьей. Отцу девочки – художнику – было важно, чтобы дочка была как с картинки. На линейку Любовь пришла с мамой. Сначала было страшно – кругом столько незнакомых людей!

«Честно, было страшно. Все такие незнакомые, в садике-то все свои. И учительница Людмила Александровна, заметив мое волнение, прижала к себе и похлопывала по плечу. Мне кажется, я не очень хотела идти в школу», – рассказывает Любовь.

Первое впечатление о школе – страх. 1967 год. Фото: предоставлено героиней

Первые учебные дни ее и других первоклассников учили правильно держать перьевую ручку и писать. Ученикам давали тетрадки с наклонными линиями и они старательно выводили в них буквы. В то время у каждого была перьевые ручки и чернильницы – у Любови была непроливайка из фарфора, а дома стояла обычная стеклянная. Тренировалась писать в прописях она долгими вечерами, а если случайно ставила кляксу – родители аккуратно вырывали лист и приходилось все писать по новой. В то время в школе все было строже.

«Помню, меня посадили с мальчиком. Он был шебутным и постоянно мешал мне писать. Однажды из-за него я сделала кляксу и вместо того, чтобы заплакать, я эту перьевую ручку воткнула ему в голову – она еще так качалась. Когда поняла, что сделала, сразу вытащила ее, ужасно перепугалась – вдруг родителей вызовут в школу – и попросила прощения», – рассказывает Любовь.

Мне было неловко из-за того, что я умею читать

Школьные годы Ольги Гизатуллиной начались в 1978 году. В первый учебный день она ужасно боялась получить двойку. Родители ее успокоили и сказали, что оценки пока не ставят.

В тот год сентябрь был теплым, и Ольга была одета в традиционные коричневое платье и белый фартук. В 70-е годы, кстати, форма для мальчиков претерпела изменения. Серый костюм заменили на темно-синие брюки и куртки, напоминающие джинсовые. Также в это время вместо 4 классов начальной школы сделали 3, но школу стали заканчивать в 11 классе, а не в 10, как было раньше.

Эмблемы на рукаве формы 70-х годов. На них изображены открытый учебник и восходящее солнце Фото: livejournal.com

«Я очень хотела пойти в школу. В 7 лет я уже знала буквы, умела читать и писать: со мной и сестрой очень качественно занимался папа. А вот мои одноклассники ничего не умели. И мне было неловко и даже стыдно. И когда меня спрашивали, как же пишется та или иная буква, я очень скромно говорила и показывала: может быть, вот так?!» – делится Ольга.

Шариковые ручки и форма из Риги

Михаил Шмырев пошел в первый класс в школу №67 города Ижевска в 1984 году. Школьная форма была стандартная: темно-синие брюки и такого же цвета куртка, а под ней белая рубашка. По его словам, форма была сделана из неприятной для тела ткани. Один из его одноклассников ходил в модном костюме, купленном в Риге. Форма на однокласснике смотрелась очень круто – было завидно.

В тот год все начали массово писать шариковыми ручками и в августе учительница провела с будущими первоклассниками встречу, чтобы показать их.

Как и везде, в школе, где учился Михаил, первое сентября началось с линейки. Старшеклассники читали стихи, а директор что-то долго рассказывал ученикам, после для первоклассников провели экскурсию. Из нее Михаил запомнил только библиотеку, он очень любил читать. Библиотека тогда для него казалась сокровищницей, там было много книг, а в то время они были в дефиците. После экскурсии всех сразу повели в класс.

Михаил в его любимом месте – библиотеке. Фото: предоставлено героем

«Первым был так называемый урок мира, на котором учительница рассказывала, что сейчас мы живем в такой прекрасной стране, как СССР, которая борется за мир во всем мире. А еще в первый же день на уроке один из мальчиков… описался: он постеснялся попроситься в туалет, – говорит Михаил. – Позвали уборщицу, и она с каменным лицом прямо на уроке вытирала лужу под партой, а бедный первоклассник сгорал со стыда. Детской психологией тогда особо не заморачивались».

Модные фартуки и табель оценок

Елена Изместьева стала первоклассницей в 1989 году. Мама ее устроила в школу не по прописке: в той работала учительница, которая была у всех ее дядь и знала родителей.

К школе готовились заранее. Форму купили в «Детском мире», с красным рюкзаком. Фартуки шила мама: белый был из гипюра, а черный из гипюровых платков. Еще был теплый – на зиму. Фартуки из гипюра тогда были предметов зависти, все в основном ходили в хлопчатобумажных. Букет у Елены тоже был особенным: у всех гладиолусы, а у нее 9 больших пушистых астр.

Вот так выглядит предмет зависти всех девочек – гипюровый воротник и фартук. 1989 год. Фото: предоставлено героиней

В тот год ученикам выдавали табели первой оценки. Представлял он собой открытку, на одной стороне которой были изображены цветы, а на другой напечатаны предметы, где учитель выставлял оценки, ставил свою подпись и печать школы.

Табели первой оценки. С красивым рисунком и замечательными оценками. Фото: предоставлено героиней

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