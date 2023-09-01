Садовые участки изымут в Октябрьском районе Ижевска для строительства дороги

Дома изымут под строительство дороги Фото: Сергей ГРАЧЕВ

В Ижевске изымут восемь земельных участков на СНТ «Металлург–4». Соответствующий документ выложен на сайте муниципалитета под подписью и.о. главы города Владимира Гуляева.

Территориально СНТ располагается в районе ул. 50 лет ВЛКСМ и Тарасова.

Участки изымут для строительства дороги в микрорайоне. Просьба сделать это поступила в администрацию города от ООО «Инком-Капитал». Организация будет договариваться с собственниками, выплачивать компенсации и готовить соглашения.

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