Садовые участки изымут в Октябрьском районе Ижевска для строительства дороги

Дома изымут под строительство дороги
Фото: Сергей ГРАЧЕВ
В Ижевске изымут восемь земельных участков на СНТ «Металлург–4». Соответствующий документ выложен на сайте муниципалитета под подписью и.о. главы города Владимира Гуляева.
Территориально СНТ располагается в районе ул. 50 лет ВЛКСМ и Тарасова.
Участки изымут для строительства дороги в микрорайоне. Просьба сделать это поступила в администрацию города от ООО «Инком-Капитал». Организация будет договариваться с собственниками, выплачивать компенсации и готовить соглашения.
Ищите нас в Telegram и Viber – там самая актуальная и оперативная информация от «КП-Ижевск».
К ДРУГИМ НОВОСТЯМ:
Советник главы Удмуртии Ирина Макарычева покидает свой пост
В Удмуртии заасфальтируют дорогу у деревни Сизево
«Ижавиа» сообщает об изменении в расписании самолетов