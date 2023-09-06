«Ограбление по-удмуртски»: состоялся первый предпоказ фильма

Удмуртское кино выходит на новый уровень. Фото: vk.com/udmurtfilm

В Национальном театре Удмуртской Республики состоялся закрытый предпоказ удмуртской комедии «Кин кызьы узырме, или Ограбление по-удмуртски».

Журналист «КП-Ижевск» побывал на премьере киноленты и рассказывает, что можно ожидать.

Как снимали фильм

Зрители фильма знакомятся с историей пастуха, комбайнера и безработного. Из-за трудных жизненных обстоятельств героям срочно требуются деньги. Подумав, они решили ограбить банк.

От зарождения идеи до предпремьерного показа прошло три года. Большая часть времени понадобилась на сбор средств. Собирали через частные пожертвования, переводы на карты и даже краудфандинговые сервисы. Потому в сентябре состоятся дополнительные предпоказы для тех, кто пожертвовал деньги на киноленту. Потом создатели ожидают получить прокатное удостоверение, после чего зрители смогут увидеть фильм в кинотеатрах, в том числе в муниципальных кинозалах.

Диалоги в фильме на удмуртском языке, однако русские субтитры есть. Самое интересное: актеры принимали участие в создании кино и как сценаристы, и как продюсеры. Организационная работа тоже велась ими: договаривались о локациях, реквизите, могли найти нужных людей для отдельных сцен. Картину сняли всего за 14 дней! Хронометраж киноленты 1 час 47 минут. В ходе съемок то и дело возникали непредвиденные обстоятельства, которые заставляли на коленке менять сценарий.

«Нам обещали машины ДПС и Росгвардии, которые должны были гнаться за преступниками. Но мы совершили ошибку и отправили в эти ведомства сценарий. С ним ознакомились и, по-видимому, не поняли, что история позитивная. И срочно все отменили. За день до съемок. Отказаться от них мы не могли, иначе потом мы уже не сняли бы эти сцены. И вот так решили ввести некого опера при задержании – потенциального коллегу Шальтрамова для сиквела, веб-сериала», – рассказал об одном таком случае режиссер фильма Дмитрий Могучев.

Режиссер фильм Дмитрий Могучев представляет кинокартину. Фото: архив КП

Колоритные герои и отсылки

Кинофильм получился душевным, веселым и временами трогательный. Жителям Удмуртии могут откликнуться и знакомые места, и герои, и их действия. Озвучка, кстати, тоже на удмуртском, но субтитры передают абсолютно все: смешные моменты, драматичные сцены. При просмотре можно увидеть много отсылок. Например, на фильмы «Человек-Паук», «Пианист» и даже «Форсаж». Но некоторые, признались режиссер и актеры, получились случайно.

Все герои колоритные: от бандитов до бомжей. Мне больше запомнился образ полицейского Шальтрамова, в исполнении Алексея Каткова. Герой вызывает и смех, и жалость и даже удивление – он не даст вам заскучать.

«Этот фильм с душой, созданный единомышленниками. Вся энергия шла туда, не было рамок. И важно, чтобы всегда справедливость торжествовала. Наши дети будут смотреть его, следующие поколения тоже. Язык (удмуртский – прим. ред.) будет сохраняться. Вот именно такими действиями. Вот если бы такой мысли, идеи не было бы, то такого огромного проекта не существовало бы», – рассказал актер Иван Плотников.

Все актеры киноленты. Фото: архив КП

Кстати, планы по созданию сиквела уже есть, более того, даже тизер снят. Но продолжение фильма может появиться только, если первая часть получит отклик от зрителей. Также ее успех может привести и к созданию веб-сериала.

Ищите нас в Telegram и Viber – там самая актуальная и оперативная информация от «КП-Ижевск».

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

Дмитрий Чистяков выбран на пост главы Ижевска

Распечатал дома на принтере: безработный ижевчанин расплачивался в магазинах поддельными купюрами

Находка для садоводов – семена и рассада вкуснейших ягод и фруктов