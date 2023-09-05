Дмитрий Чистяков назначен на пост главы Ижевска

Ранее Дмитрий Чистяков занимал пост и.о. замглавы администрации Ижевска по социальной политике Фото: Сергей ГРАЧЕВ

Дмитрий Чистяков избран новым мэром Ижевска. Соответствующее решение приняли депутаты Гордумы столицы Удмуртии 5 сентября.

Дмитрия Чистякова избрали мэром Ижевска 5 сентября. Фото: Михаил Красильников

Напомним, за пост градоначальника Чистяков боролся с председателем общественной палаты города Александром Бадица. Чиновники выслушали презентации программ кандидатов по развитию Ижевска, а затем путем тайного голосования выбрали следующего мэра. «За» кандидатуру Чистякова голоса отдали 31 из 32 депутатов.

Ближайшие 5 лет основными задачами новоиспеченного главы Ижевска будут улучшение содержания улиц и развитие экономических возможностей города. Об этом, а также о других обязанностях следующего градоначальника ранее заявил руководитель региона Александр Бречалов.

«За» кандидатуру Чистякова проголосовал 31 депутат. Фото: Михаил Красильников

Отметим, что ранее Дмитрий Чистяков дал радио «КП–Ижевск» интервью, в котором рассказал, почему он ушел из банковской сферы и за сколько секунд разбирает автомат.

Напомним, изначально за кресло главы столицы региона боролись 20 человек. Ранее «Комсомолка» рассказывала о том, как кандидаты ведут свои социальные сети. Отметим также, что не все претенденты дошли до конкурса, – Михаил Иванов снял свою кандидатуру за неделю до проведения первого этапа.

Напомним, что ранее пост главы Ижевска занимал Олег Бекмеметьев. 26 мая экс-мэр заявил о досрочном сложении полномочий, а позднее сообщил, что его решение связано с переходом на новую должность. Однако в июле бывшего политика заключили под домашний арест по делу о превышении должностных полномочий и нелегальной продаже муниципальной земли. Ранее «Комсомолка» писала, какие именно ограничения наложили на Бекмеметьева. Арест продлится до 26 сентября.

СПРАВКА:

Чистяков Дмитрий Александрович родился в 1972 году в Ижевске. В 2004 году окончил Академию права «ТИСБИ» по специальности «Юриспруденция». В 2017 году окончил ФГБОУ ВО «Российская академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте РФ» по специальности «Государственное и муниципальное управление».

1992 – 1993 гг. – служба в ВС России

1994 – 2002 гг. – работа в Удмуртском республиканском управлении инкассации в должностях инкассатора, начальника Ижевского участка инкассации

2002 – 2003 гг. – начальник Отдела инкассации и организации перевозок Удмуртского республиканского управления инкассации

2003 – 2017 гг. – работа в федеральных банках

2015 – 2017 гг. – депутат Гордумы Ижевска VI созыва

2017 – 2023 гг. – замглавы администрации Ижевска по социальной политике

С 1 июня 2023 г. – и.о. замглавы администрации Ижевска по социальной политике

С 5 сентября 2023 г. – глава Ижевска.

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