Распечатал дома на принтере: безработный ижевчанин расплачивался в магазинах поддельными купюрами

Сейчас мужчина находится под подпиской о невыезде. Фото: mvdmedia.ru

В Ижевске полиция задержала 45-летнего безработного местного жителя. Как сообщает пресс-служба МВД Медиа, мужчина подозревается в изготовлении фальшивых купюр.

Расследование началось после обнаружения поддельной банкноты номиналом 1000 рублей в одном из магазинов города. Стражи порядка провели исследования, а затем вышли на задержанного.

Подозреваемый объяснил, что в конце августа он купил цветной принтер. На нем он печатал поддельные купюры номиналом 500, 1000 и 5000 рублей. После печати мужчина наносил на деньги металлизированную ленту. До задержания ижевчанин успел расплатиться тремя липовыми купюрами в магазинах.

При обыске в квартире мужчины обнаружились 12 поддельных купюр, принтер, бумага и канцелярия. Возбуждено уголовное дело по статье 186 УК РФ (изготовление, хранение, перевозка или сбыт поддельных денег или ценных бумаг). Сейчас ижевчанин находится под подпиской о невыезде.

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