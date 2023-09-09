10 фотографий животных из зоопарка Ижевска

Зоопарк Удмуртии
Фото: Мария Бакланова
10 сентября 2008 года был открыт зоопарк Ижевска. В честь этого КП показывает вам яркие фотографии животных.
Обаятельный морской котик
Фото: Мария Бакланова
Величественный олень
Фото: Мария Бакланова
Какая шустрая белка!
Фото: Мария Бакланова
Розовый фламинго…
Фото: Мария Бакланова
Морж выступает перед зрителями. В этот момент – рисует картину
Фото: Мария Бакланова
Царь зверей отдыхает
Фото: Мария Бакланова
Манул явно увидел что-то интересное
Фото: Мария Бакланова
Павлин куда-то направляется по важным делам
Фото: Мария Бакланова
Фенек чем-то недоволен
Фото: Мария Бакланова
Кошачий лемур не понимает, что и кому от него еще понадобилось
Фото: Мария Бакланова
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