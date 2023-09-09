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Дом. Семья9 сентября 2023 12:32

10 фотографий животных из зоопарка Ижевска

15 лет исполняется зоопарку Удмуртии
Анастасия Захарова
Зоопарк Удмуртии

Зоопарк Удмуртии

Фото: Мария Бакланова

10 сентября 2008 года был открыт зоопарк Ижевска. В честь этого КП показывает вам яркие фотографии животных.

Обаятельный морской котик

Обаятельный морской котик

Фото: Мария Бакланова

Величественный олень

Величественный олень

Фото: Мария Бакланова

Какая шустрая белка!

Какая шустрая белка!

Фото: Мария Бакланова

Розовый фламинго…

Розовый фламинго…

Фото: Мария Бакланова

Морж выступает перед зрителями. В этот момент – рисует картину

Морж выступает перед зрителями. В этот момент – рисует картину

Фото: Мария Бакланова

Царь зверей отдыхает

Царь зверей отдыхает

Фото: Мария Бакланова

Манул явно увидел что-то интересное

Манул явно увидел что-то интересное

Фото: Мария Бакланова

Павлин куда-то направляется по важным делам

Павлин куда-то направляется по важным делам

Фото: Мария Бакланова

Фенек чем-то недоволен

Фенек чем-то недоволен

Фото: Мария Бакланова

Кошачий лемур не понимает, что и кому от него еще понадобилось

Кошачий лемур не понимает, что и кому от него еще понадобилось

Фото: Мария Бакланова

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