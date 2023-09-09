10 фотографий животных из зоопарка Ижевска

Зоопарк Удмуртии Фото: Мария Бакланова

10 сентября 2008 года был открыт зоопарк Ижевска. В честь этого КП показывает вам яркие фотографии животных.

Обаятельный морской котик Фото: Мария Бакланова

Величественный олень Фото: Мария Бакланова

Какая шустрая белка! Фото: Мария Бакланова

Розовый фламинго… Фото: Мария Бакланова

Морж выступает перед зрителями. В этот момент – рисует картину Фото: Мария Бакланова

Царь зверей отдыхает Фото: Мария Бакланова

Манул явно увидел что-то интересное Фото: Мария Бакланова

Павлин куда-то направляется по важным делам Фото: Мария Бакланова

Фенек чем-то недоволен Фото: Мария Бакланова

Кошачий лемур не понимает, что и кому от него еще понадобилось Фото: Мария Бакланова

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