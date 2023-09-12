Диета на соках: быстро, модно и опасно

Опасно ли постоянно пить соки. Фото: архив КП

Способов избавления от лишних килограммов великое множество. Одним из вариантов похудения называют «Диету на соках», о которой нам рассказала ижевчанка Анастасия. Стоит ли пробовать этот метод и к чему он может привести? Ответы на эти и другие вопросы мы задали диетологу Марии Моисеевой.

Соблазнилась

Стройное и подтянутое тело, где нет места лишним килограммам, – мечта многих представительниц прекрасной половины человечества. Анастасия не была исключением и часто обращала внимание на посты о различных способах, и в том числе о диете на соках. Вкусно, быстро и недорого. В общем, нужно брать, решила девушка.

«Дважды мне нужно было за короткое время скинуть несколько килограммов. Сидела я каждый раз по три дня. Промежуток между ними был полгода. За один раз у меня уходило килограмма 2-2,5», – признается Анастасия.

Чтобы не навредить себе, перед похудением Анастасия обратилась к специалистам, которые успокоили девушку. Если пользоваться этим методом непродолжительное время, то никакого вреда здоровью нет. Однако минус наша героиня нашла, и он оказался существенным.

Сидела лишь на соках, но позже килограммы вернулись. Фото: архив КП

«Вес ушел, но результат, увы, долго не сохранился. И это, наверное, самый большой минус. Ты сидишь три дня на соках, вообще ничего не ешь. Хотя, как я помню, там разрешается еще морковка или огурцы. Но я сидела лишь на соках. Однако после того, как ты переходишь обратно на обычное питание, все килограммы возвращаются», – отмечает героиня.

Такая диета, считает Анастасия, подходит в том случае, если необходимо срочно похудеть. А если хочется результата «навсегда», то нужно искать другие варианты.

Что такое диета на соках?

Диета на соках (джусинг, детокс на соках) – такой тип питания, при котором можно употреблять только свежевыжатые соки из фруктов и овощей. Как правило, такая диета продолжается от 3 до 7 дней.

«На этой диете полностью убирают из рациона твердую пищу, белок животного происхождения в виде мяса, рыбы, птицы, яиц, творога.Также исключаются жиры животного и растительного происхождения и углеводы в виде зерновых», – рассказала диетолог Мария Моисеева.

И здесь работает золотое правило энергообмена – меньше потребляйте калорий, больше тратьте.

Почему именно сок?

Любой сок – это высоко концентрированный углеводный продукт. Причем из-за отсутствия в соке достаточного количества клетчатки, как в полноценном фрукте, углеводы здесь простые в виде фруктозы.

Из-за высокой концентрации фруктовых кислот данный продукт воздействует агрессивно и раздражающе на слизистую желудка и на функции желудочно-кишечного тракта. Именно из-за этого в первые дни применения данного метода похудения появляется ощущение легкости в животе и запускается некий «процесс очищения».

«И это вполне логично, поступает низкокалорийная пища, которую и переваривать-то не нужно. За счет фруктовых кислот улучшается отток желчи, дальше на полученную концентрацию сахаров в кишечник поступает вода – и жидкий стул уже обеспечен. За пару дней потерять 2-3 кг вполне реально, и вот то самое ощущение легкости в животе и ощущение полноценного детокса», – отмечает эксперт.

Соки наоборот прибавляют аппетит. Фото: архив КП

Также соки не дают чувства сытости и даже наоборот прибавляют аппетит, поэтому все то время, пока человек сидит на диете, он будет ощущать голод. И как только он возвращается к обычному рациону, то неизбежно случаются срывы и переедание. Чем дольше длилась диета на соках, тем больше шансов вернуть все и с лихвой.

«К тому же в этом продукте мало пищевых волокон (клетчатки) и много простых сахаров в виде фруктозы. А фруктоза, в свою очередь, не повышает уровень инсулина, поэтому ее ранее рекомендовали диабетикам в качестве сахарозаменителя. Однако она существенно повышает уровень триглицеридов крови, что значительно увеличивает риски развития ожирения и жировой болезни печени», – объясняет Мария.

А вот если говорить о клетчатке из цельных фруктов, то, попадая в организм, она разбухает. Это дает более длительное чувство сытости, замедляет всасывание сахаров, таким образом, она полезнее для микрофлоры кишечника.

«То есть выбирая между фруктом или фруктовым соком, я рекомендую отдать предпочтение цельному плоду», – резюмирует Мария.

Плюсы и минусы

С одной стороны, через соки организм получает витамины и минералы. Большое количество минералов содержит листовая зелень, которую тоже иногда добавляют в состав соков. Однако при этом существует целый перечень негативных последствий:

– развитие жалоб на головные боли, головокружения;

– слабость;

– чувство голода;

– диарея, рвота;

– обострение хронических заболеваний;

– появление высыпаний на коже, сухость кожи, выпадение волос.

«Пожалуй, минусов такой диеты гораздо больше, чем плюсов, а их потенциальный вред организму гораздо выше потенциальной пользы», – подводит итог Мария.

Лучше выбирать цельный продукт. Фото: архив КП

Несколько советов от диетолога, чтобы минимизировать потенциальный вред:

– не пейте сок на голодный желудок;

– разводите свежевыжатый сок с водой в соотношений 1:1;

– сок все же не основной прием пищи, а лишь дополнение к порции. Например, можно к завтраку добавить апельсиновый фреш;

– если перед вами стоит выбор сока с мякотью и без – выбирайте с мякотью, а лучше вообще цельный продукт;

– отдавайте предпочтение сокам с добавлением овощей или листовой зелени (сельдерей, морковь, тыква, шпинат и т. п.);

– порция сока должна быть 200-300 мл в сутки.

«Если вы все-таки берете на себя ответственность попробовать диету на соках, рекомендую это делать под контролем врача-эксперта и на короткий период времени. Я бы отдала предпочтение формату смузи, а не концентрированных соков, добавив растительное молоко, орехи, семена чиа или льна, авокадо, листовую зелень и овощи», – предупреждает диетолог.

Противопоказания по применению диеты

– наличие хронических заболеваний желудочно-кишечного тракта, в том числе в фазе обострения (гастрит, язвенная болезнь желудка и двенадцатиперстной кишки, хронический панкреатит, хронический холецистит, камни желчного пузыря);

– сахарный диабет;

– пищевые аллергии;

– атопический дерматит;

– подагра;

– мочекаменная болезнь;

– ожирение;

– беременность и период грудного вскармливания.

Интересные факты от диетолога

Некоторые соки, например, грейпфрута, противопоказано совмещать с некоторыми лекарственными препаратами – антибиотиками и противогрибковыми средствами.

Потенциальный вред выше потенциальной пользы. Фото: архив КП

Витамин А из морковного сока лучше будет усваиваться с жирами. Порция сливок в сок прекрасно справится с этой задачей.

Гранатовый сок – прекрасный источник железа.

Апельсиновый сок улучшает переваривание животного белка и усвоение железа.

«Диета на соках работает за счет снижения калорийности рациона, как и все диеты. Она имеет множество противопоказаний и последствий, потенциальный вред которых выше потенциальной пользы такой диеты. Эта диета рассчитана на короткий промежуток времени, но потерянные килограммы очень скоро вернутся, а значит, цель не оправдывает средства. Употребление соков как дополнение к основному приему пищи не противопоказано, допустимая норма 200-300 мл в первой половине дня», – подытожила эксперт.

Ищите нас в Telegram и Viber – там самая актуальная и оперативная информация от «КП-Ижевск».

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

Осенины: как на Руси встречали осень

Нескучный Ижевск: новая ваза для цветов, изучение итальянской кухни и кино в понедельник

Спасатели вытащили обездвиженного мужчину из оврага в Удмуртии