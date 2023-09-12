Спасатели вытащили обездвиженного мужчину из оврага в Удмуртии

Мужчина упал в овраг в Сарапуле. Фото: Поисково-спасательная служба Удмуртии
11 сентября в городе Сарапул по улице Кирпичная 45-летний мужчина упал в овраг. Самостоятельно выбраться у него не получалось, так как он не мог пошевелиться. Об этом сообщает пресс-служба Поисково-спасательной службы Удмуртии.
Выбраться мужчине помогли спасатели. Пострадавшего доставили в больницу.
Обстоятельства и причины падения выясняются.
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