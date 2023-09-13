Главные новости Ижевска на утро 13 сентября: назначение нового замминистра, спасение обездвиженного мужчины в Сарапуле и 25 млн рублей на развитие бизнеса

Традиционный обзор новостей Фото: Алена Селезнева

Доброе утро, Ижевск! Сегодня среда, 13 сентября. Пока вы собираетесь на работу, «Комсомолка» напомнит вам о главных новостях минувшего дня.

Поддержка бизнеса

До конца сентября 55 предпринимателей Удмуртии получат более 25 млн рублей грантов. Деньги пойдут на реализацию проектов, которые бизнесмены представили конкурсной комиссии Министерства экономики.

Поступление грантовых средств победителям отбора ожидается в конце сентября Фото: Мария Бакланова

Новый праздник

15 сентября в Удмуртии впервые отметят День национального костюма. Для гостей и жителей региона подготовили ряд мероприятий в ряде муниципалитетов республики.

Праздник отмечается ежегодно в третью пятницу сентября Фото: Сергей ГРАЧЕВ

Украденные украшения

47-летний ижевчанин познакомился с женщиной в интернете и через некоторое время убедил ее в том, что ее золотые украшения прокляты. Для снятия порчи их нужно было срочно отнести знахарю. Женщина согласилась и в результате лишилась не только приятеля, но и украшений на общую сумму в 310 тысяч рублей.

Сейчас мужчина находится под подпиской о невыезде. Фото: МВД по Удмуртии

Новый замминистра

На пост замминистра строительства Удмуртии назначена Ксения Гапеева. Ранее она занимала должность начальника управление тарифного регулирования в сфере электро- и теплоснабжения региона.

Ришат Ибрагимов и Ксения Гапеева. Фото: @id2197254

Спасение обездвиженного мужчины

45-летний мужчина в Сарапуле упал в овраг и не смог выбраться из-за того, что не мог пошевелиться. Спасателям удалось вызволить потерпевшего. С места происшествия его отвезли в больницу.

Мужчина упал в овраг в Сарапуле. Фото: Поисково-спасательная служба Удмуртии

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