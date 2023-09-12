15 сентября в Удмуртии впервые отметят День национального костюма

Праздник отмечается ежегодно в третью пятницу сентября Фото: Сергей ГРАЧЕВ

15 сентября 2023 года в Удмуртии впервые отметят День национального костюма. Об этом сообщает пресс-служба Госсовета региона.

Напомним, этот праздник утвердили совсем недавно – 27 июня, установив, что он будет отмечаться в третью пятницу сентября ежегодно.

Вице-спикер парламента Удмуртии Татьяна Ишматова отметила, что на территории региона проживают люди более 130 национальностей. По ее мнению, такой праздник поможет местным жителям не только продемонстрировать свою культуру, но и сплотиться с представителями других национальностей.

«В эту пятницу в нашей республике впервые мы будем отмечать День национального костюма, который установлен в Удмуртии на государственном уровне. От того, как мы начнем эту новую традицию, зависит многое. Каждый человек отождествляет себя со своим этносом, и День национального костюма дает возможность обратить внимание людей на многообразие народов, населяющих Удмуртию, на ценность сохранения мира, взаимоуважения и добрососедства», – сказала Татьяна Ишматова.

Для того, чтобы поучаствовать в мероприятиях праздника вовсе не обязательно полностью надевать национальный костюм, достаточно просто применить в образе элементы или украшения.

Для всех желающих посетить праздник подготовили развлекательную программу. В том числе показы этнических коллекций, мастер-классы, выставки, экскурсии и лекции. Мероприятия будут проходить Ижевске, а также в Игринском, Малопургинском и Вавожском районах.

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