Более 25 млн рублей грантов получат 55 предпринимателей Удмуртии

Поступление грантовых средств победителям отбора ожидается в конце сентября Фото: Мария Бакланова

До конца сентября 55 предпринимателей Удмуртии получат финансовую поддержку в размере 25,8 млн рублей. Об этом сообщает пресс-служба регионального правительства.

Гранты получат молодые и социальные предприниматели, которые прошли конкурсный отбор в Министерстве экономики региона. Всего было подано 86 заявок на участие, из них 49 – предприниматели младше 25 лет.

Конкурсанты представили ряд проектов из различных сфер, в том числе онлайн-школа для подготовки к ЕГЭ, гончарная мастерская и строительные работы. Мера поддержки на их реализацию проходит в рамках нацпроекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы».

«Кроме финансов, помогаем знаниями. Все участники конкурса прошли обучение по программам «Бизнес-спринт» и «Азбука предпринимателя». Кстати, благодаря грантам наши молодые предприниматели в прошлом году увеличили свою выручку на 80 млн рублей», – отметил глава региона Александр Бречалов.

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