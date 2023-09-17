8 ярких фотографий с «Рыжего Фестиваля» в Ижевске

«Рыжий Фестиваль» в парке Космонавтов в Ижевске. Фото: Сергей Грачев

16 сентября в парке Космонавтов в Ижевске прошел двадцатый «Рыжий Фестиваль». Впервые этот яркий праздник провели в 2003 году. «Комсомолка» собрала для вас десять ярких кадров с этого замечательного осеннего мероприятия.

Праздничный концерт на фестивале. Фото: Администрация Ижевска

Зажигательные танцы от юных артистов. Фото: Администрация Ижевска

Мастер-классы на «Рыжем Фестивале». Фото: Администрация Ижевска

Яркая зона с фотографиями. Фото: Сергей Грачев

Кто-то подготовил яркие костюмы для праздника. Фото: Сергей Грачев

На «Рыжий Фестиваль» пришло много гостей. Фото: Администрация Ижевска

Различные фотозоны были установлены для гостей праздника. Фото: Сергей Грачев

Пожилая пара танцевала медленный танец. Фото: Администрация Ижевска

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