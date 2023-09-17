В сентябре из Удмуртии экспортировали 200 саженцев сосны в Казахстан

За 2022 год в Казахстан из Удмуртии отправили 950 саженцев сосны. Фото: архив редакции

За сентябрь 2023 года из Удмуртии отправили 200 саженцев сосны в Казахстан. Об этом сообщает Управление Россельхознадзора по Кировской области, Удмуртской Республике и Пермскому краю.

Продукция успешно прошла все проверки, где у нее никаких нарушений не обнаружили. Она соответствует фитосанитарным требованиям страны-импортера.

По итогам исследований товара, его владельцу выдали фитосанитарный сертификат, который позволит экспортировать саженцы.

С начала 2023 года из Удмуртии отправили 200 саженцев сосны в Казахстан.

За такой же период в 2022 году в Казахстан из Удмуртии отправили 2505 саженцев ели, 950 саженцев сосны, 200 саженцев клена, 250 саженцев липы, 400 саженцев рябины, 150 саженцев черемухи.

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