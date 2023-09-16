Эспланаду в Ижевске планируют отремонтировать в 2025 году

Недавно на участке прошел временный ремонт Фото: Мария Бакланова

Спуск от монумента «Дружба народов» к набережной в Ижевске могут отремонтировать в 2025 году. Об этом сообщает «Ъ – Удмуртия», ссылаясь на мэра столицы Удмуртии Дмитрия Чистякова.

«Прежде всего, это главная лестница нашего города, самая большая и нужная. Сроки для ее благоустройства весьма короткие, но одно могу обещать точно – мы хотим завершить и представить обновленную эспланаду жителям уже в 2025 году», – сказал градоначальник.

Участники обсуждений предложили построить на участке амфитеатр для выступления музыкантов, площадку для проведения мастер-классов, установить качели, а также поставить сувенирный магазин и фотозону. По итогу обсуждений было составлено общественное задание. В дальнейшем оно станет основой проекта ремонта объекта.

Напомним, в начале сентября на спуске к набережной закончился поддерживающий ремонт ступеней.

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