Два автомобиля столкнулись на трассе в Удмуртии 17 сентября

Водителей доставили в больницу с травмами. Фото: первый отдел УГИБДД МВД по Удмуртии

17 сентября, около 6 часов 30 минут, на трассе «Ижевск-Воткинск» столкнулись две машины «Ваз 2109», которым управлял молодой человек 2000 года рождения и «Ravon Nexia», за рулем которого находился мужчина 1983 года рождения. Об этом сообщает первый отдел УГИБДД МВД по Удмуртии.

Авария произошла утром 17 сентября. Фото: первый отдел УГИБДД МВД по Удмуртии

Оба водителя получили травмы, их доставили в больницу. Причины, обстоятельства столкновения уточняются.

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