10 причин: почему у комнатных растений мельчают листья

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Многие любители декоративнолиственных растений сталкивались с такой проблемой: купили новое растение с шикарной листвой, принесли домой, пересадили и… оно стало раз от раза выдавать листья все мельче и мельче, бледнее и бледнее. Почему это происходит и как вернуть растению прежнюю пышность, решила разобраться «КП-Ижевск».

Причина №1. Адаптация

Растения, которые приобретаются в магазинах, привозят из специальных хозяйств, где их, в основном, держат на гидропонике. Это означает, что они привыкли к определенному режиму поступления питательных веществ в строго определенных концентрациях, а также к определенному режиму освещения.

Этот филодендрон глориозум (или, если по-русски, славный) чуть не погиб после пересадки, но теперь начал активно наращивать листья, они уже крупные, но будут еще больше. Фото: Екатерина Ардашева

Но как только цветок попадает к нам в дом, меняется все – горшок, грунт, полив, свет и подкормка. Некоторые виды растений переносят эти изменения спокойно, а каким-то требуется длительная адаптация, например, новым сортам сингониумов и филодендронов. Около месяца–двух растение может «капризничать» без видимых причин, а затем начнет расти как надо.

Причина №2. Возраст

Иногда, приобретая черенок монстеры или другого растения с крупными листьями, начинающие цветоводы удивляются новым листьям – они распускаются маленькими и нерассеченными. Но это совершенно нормально. Из черенка мы получаем новое растение. Его корневая система еще небольшая, стебель слабый, и формирование «взрослых» листьев будет для него слишком большой нагрузкой. По мере роста листовые пластинки будут укрупняться и получать характерные видовые и сортовые признаки.

Филодендрон сорта Нэрроу Эскейп лишился верхушки. Из боковой почки пошел новый рост, но молодые листья пока достаточно сильно отличаются по форме от старых. Фото: Екатерина Ардашева

У филодендрона изящного (элеганс) молодые листья цельные, но чем старше растение, тем более они становятся рассеченными. Также влияет освещение – при его недостатке даже у взрослого филодендрона могут пойти цельные листья. Фото: Екатерина Ардашева

Причина №3. Нехватка питания

Малопитательный грунт также может стать причиной уменьшения листьев. У каждого вида растений есть свои требования к подкормке, а некоторые сорта нуждаются в довольно частом внесении удобрений. В любом случае, если цветок пересажен уже полгода назад, а вы ни разу его не кормили, это отразится на его состоянии.

В природе грунт постоянно обогащается за счет листового опада, деятельности почвенных организмов и осадков. Цветочный горшок – изолированная система, и ее состояние целиком зависит от цветовода.

У сциндапсуса расписного листья мельчают при недостатке света и питания. На фото разные сорта, но общая закономерность видна. Фото: Екатерина Ардашева

Причина №4. Нехватка света

Казалось бы, чем меньше света, тем больше растению нужно вырастить листья, чтобы его ловить, но нет. Если уровень освещенности недостаточен, листья тоже мельчают, а междоузлия удлиняются, то есть растение «вытягивается».

При этом важно знать, что многие растения с крупными листьями родом из тропических лесов, где не бывает прямых солнечных лучей. Поэтому ставить их на открытое солнце – тоже плохой вариант. Свет должен быть рассеянным. Иногда лучшее решение – это несколько фитоламп с разных сторон.

Весьма показательно реагирует на уровень освещенности диффенбахии. Обычно они хорошо себя чувствуют у окна, но так как это растение-интерьерник, диффенбахию часто стремятся разместить где-нибудь в дальнем углу комнаты, где она быстро теряет свою декоративность.

Причина №5. Сухость

При недостатке влаги у растения просто нет ресурса, чтобы формировать крупные листья. Здесь действует довольно простой принцип: изначально мелколистные виды – это как правило обитатели засушливых мест. А вот растения с большими листьями родом из влажных лесов.

Крупные листовые пластинки – это роскошь, которую можно себе позволить лишь тогда, когда воду не приходится экономить. Однако это не повод превращать грунт в болото. Полив должен быть умеренным.

У диффенбахии листья мельчают и деформируются от сухости и недостатка света. Фото: Екатерина Ардашева

Часто росту крупных и ровных листов способствует опрыскивание. Например, филодендрон Фаззи Петиоле лучше разворачивает листья именно при регулярном опрыскивании, если же воздух слишком сухой, они попросту рвутся.

Причина №6. Неподходящий горшок

Если посадить черенок в огромную кадку, принцип «на вырост» не сработает. Черенок либо засохнет, либо у него сгниют корни. Не нужно думать, что большой горшок – это «как в природе», повторимся, речь о закрытой системе, где вода способна застаиваться, даже несмотря на дренаж. Цепляющемуся за жизнь ростку, у которого начали «задыхаться» корни, физически не вырастить красивой листвы. Да и сам он вряд ли вырастет.

Красивые листья у филодендрона Фаззи Патиоле раскрываются только в условиях высокой влажности. Фото: Екатерина Ардашева

И другая ситуация: если филодендрон с мощной корневой системой сидит в слишком маленьком горшке, он ни за что не будет давать больших листьев. Это относится к таким гигантам, как, например, глориозум, который растет не вверх, а стелется по грунту. Для него требуется не слишком глубокий, но большой по площади горшок или даже балконный ящик для цветов.

Причина №7. Нехватка опоры

Для многих ароидных ключевым фактором роста больших и ажурных листьев является наличие опоры. Причем стебель следует фиксировать к ней достаточно плотно, тогда и он начнет расти в ширину.

Воздушные корни монстеры начинают прорастать сквозь тотем. Фото: Екатерина Ардашева

А некоторым филодендронам и монстерам, которые не так давно вошли в культуру, требуется создавать максимально приближенные к естественным условия. В природе они карабкаются вверх по влажным древесным стволам, цепляясь воздушными корнями за неровности коры и укореняясь в дуплах. В домашних условиях таким древолазам изготавливают так называемые тотемы. Это сетчатые цилиндры, заполненные мхом и грунтом. Они имитируют ствол дерева и дают растению не только удобную опору, но и необходимый уровень влажности.

Эпипремнум Себу Блю начинает дырявить листья только при наличии яркого освещения и опоры. Фото: Екатерина Ардашева

Хойя карноза ищет опору, чтобы расти вверх. Этот экземпляр оккупировал жалюзи. Фото: Екатерина Ардашева

Хойя хешкелиана в опоре не нуждается, а мелкие листья для нее – норма. Фото: Екатерина Ардашева

Причина №8. Рост «вниз головой»

Многие цветоводы отмечают, что у лиан, растущих «вниз головой», листья также становятся мельче. Это не относится к ампельным видам, побегам которых свойственно свисать вниз. Кстати, у них листья в принципе бывают небольшими. А вот большинство хой и сциндапсусов должны расти вверх или хотя бы в стороны, цепляясь за опору.

Эпипремнум золотистый может расти как ампельное растение, но если зафиксировать его на опоре, будет давать более крупные листья. Фото: Екатерина Ардашева

Причина №9. Вредители и болезни

Иногда вредителей, например, паутинного клеща, не получается заметить сразу. Цветовод смотрит на растение и не понимает, почему оно выпускает мелкие искривленные листочки, а старые листья желтеют по краям и скручиваются. Если с подкормкой, влажностью и освещением все в порядке, целесообразно провести профилактическую обработку от вредителей и грибковых заболеваний.

Причина №10. «Многодетность»

У фиалок (речь, конечно, о стандартах, а не о мини) листики становятся мелкими, если цветовод вовремя не удаляет деток. Они забирают силы у материнского растения и нарушают розетку. По правилам их нужно удалять, тогда растение будет ровным и красивым.

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