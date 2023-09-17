19 новых троллейбусов начнет ходить в Ижевске

Фото: Мария Бакланова

В столицу Удмуртии привезут 19 новых троллейбусов в 2024 году Об этом сообщает ИжГЭТ.

Новый общественный электротранспорт поступит в Ижевск в рамках нацпроекта «Безопасные качественные дороги».

Также руководство ИжГЭТ встретилось с депутатом Госдумы Олегом Гариным и заместителем министра транспорта региона Зульфией Галеевой.

На встрече они обсудили дальнейшее развитие общественного электротранспорта в Ижевске и условия попадания в программы по обновлению транспорта.

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