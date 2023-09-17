Жителям Удмуртии рассказали, как избавиться от порчи и сглаза в домашних условиях

Вера в сглазы имеет под собой психологические причины Фото: Мария Бакланова

Когда в нашей жизни начинается череда неудач, мы нередко уверены, что все дело в сглазе или порче. Но почему так? «КП – Ижевск» продолжает проект «Магия в реальной жизни». В этом выпуске мы с эзотериком Хельгой Кольт и психологом Юлией Князевой разберемся, почему люди верят в сглазы и как можно защитить себя и близких от потусторонних негативных влияний.

Что такое порча и сглаз

Порча обычно означает преднамеренное магическое воздействие на человека, которое проводится через заклинания и ритуалы. В результате в жизни человека появляются болезни, неудачи, проблемы в финансах и отношениях. Сглаз, напротив, возникает случайно и зачастую через отрицательные эмоции – зависть, гнев и враждебность.

Эзотерик Хельга Кольт подчеркивает, что часто наша собственная зависть может привести к желанию навредить другим или считать, что удачливые люди каким-то образом отняли удачу у нас.

Сглаз можно попробовать снять с помощью различных методов, таких как купание в проточной живой воде, окуривание благовониями или использование свечей. Однако эффективность таких процедур остается спорной. Все-таки здесь все зависит от веры самого человека в потустороннее.

Самые известные виды порчи и как от них можно избавиться

Порча – осознанное влияние. Какой она бывает и на что она может влиять?

Порча – осознанное негативное магическое влияние на человека Фото: Мария Бакланова

Подклад

Одним из самых известных видов порчи являются подклады. Это когда заговоренный предмет – обычно игла, булавка или монетка – подбрасывается в дом жертвы.

Данная порча, как правило, наводится с целью ухудшения физического здоровья и материального состояния.

«Избавиться от подклада довольно просто. Если вы обнаружили такой «инородный» предмет в своей квартире, просто выбросьте его в унитаз и смойте, при этом произнося: «Куда вода – туда беда». Главное, подбирая предмет, используйте носовой платок или бумажку, чтобы не подвергать себя негативной энергии», – объяснила Хельга Кольт.

Порча на бесплодие

Эзотерик поделилась, что случаи, когда женщины сталкиваются с трудностями в зачатии, благодаря развитию медицины случаются гораздо реже. Однако и в наши дни отчаявшиеся женщины приходят к эзотерикам, надеясь на помощь потусторонних сил.

«Бабушки-знахарки рекомендуют употреблять женщинам, стремящимся забеременеть, отвары. Как правило, они состоят из привычных нам трав: ромашки, мяты, шиповника и иногда боровой матки. Но никакой чай или ароматерапия не помогут, если есть проблемы со здоровьем. Они лишь помогают немного расслабиться психологически, примерно так же, как исповеди в храмах и молитвы о зачатии», – объяснила эзотерик.

Кроме этого, Хельга отметила, что подобные ритуалы могут помочь, но только если сама женщина или молодой человек обладают хорошим здоровьем, поскольку у них спадет «психологический блок».

«Венец безбрачия»

Вряд ли кто-то из нас не слышал об этом, и многие идут с этой проблемой к эзотерикам.

«Эта порча связана с одиночеством и неудачами в личной жизни. Ее часто применяют, чтобы разрушить семейные отношения. Однако она может также влиять на все поколение и передаваться как мужчинам, так и женщинам по наследству. Из-за нее пары часто испытывают трудности в браке и несчастливы в семейной жизни», – утверждает Хельга Кольт.

По словам эзотерика, снять такую порчу довольно сложно. Для домашнего ритуала потребуется серебряное кольцо и соль. Перед тем, как надеть кольцо, следует выдержать его в соли ровно сутки, чтобы избавиться от любой посторонней энергии.

После этого надевайте кольцо на безымянный палец левой руки и не снимайте его в течение семи дней и семи ночей. На восьмой день положите кольцо в бокал с водой и поставьте на подоконник на всю ночь. Утром вылейте воду в кастрюлю и поставьте на огонь. Если вода закипела и образовалась темная пена, то ритуал следует повторить с самого начала. В случае, если при кипении пена осталась белой, то порча снята.

Кольцо, которое вы очистили с помощью ритуала, стоит повторно поместить в соль, а затем носить на левой руке в качестве оберега.

Почему мы верим?

Люди, столкнувшиеся с чередой неудач, часто обращаются за помощью к экстрасенсам и эзотерикам, надеясь решить свои трудности с помощью магии. Вот вам деньги, решите мои проблемы за меня.

«Редкий человек захочет признавать свою вину в собственных проблемах. Проще переложить ответственность на внешние факторы. Поэтому мы ищем специалистов, которые способны дать конкретные советы, алгоритм действий и, в идеале, решить наши проблемы», – сказала психолог Юлия Князева.

Способы избавления от порчи и сглаза

Эзотерики предлагают разнообразные методы избавления от негативного воздействия сглаза, начиная от обрядов с использованием огня и воды и заканчивая молитвами и амулетами.

Защититься от порчи можно при помощи амулетов из натуральных камней и металла Фото: Мария Бакланова

«Можно утверждать, что при случаях сглаза и особенно порчи полезно обратиться к специалисту в области эзотерики. Однако на самом деле от большинства негативных эффектов можно успешно защититься самостоятельно», – пояснила Хельга Кольт.

Она подчеркнула, что подбор ритуалов и методов очищения зависит от конкретной ситуации. Ни один специалист не способен предоставить универсальное решение.

Многие эзотерики в качестве защиты от темных сил рекомендуют носить украшения из драгоценных металлов, таких как серебро, на постоянной основе, а также использовать амулеты из природных камней. Но и они, и психологи отмечают, что гораздо важнее иметь здоровую самооценку и вовремя получить профессиональную психологическую помощь.

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