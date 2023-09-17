Юный певец из Сарапула прошел в финал всероссийского конкурса «Детская новая волна 2023»

Всеволод Фатеев в полуфинале «Голоса Удмуртии» в Сарапуле. Фото: Мария Бакланова
Полуфиналист «Голоса Удмуртии» Всеволод Фатеев из Сарапула стал финалистом конкурса « Детская новая волна 2023». Об этом сообщила на своей странице ВКонтакте Эля Теребова, руководитель вокальной студии «Облака», в которой занимается Сева.
Она рассказала, что конкурс нашли в Интернете случайно. Сначала были слепые прослушивания, на которые отправили видео и фотографии Севы. Потом мальчика пригласили в Казань уже на очное выступление, которое юный певец удачно прошел и его пригласили в Москву.
Сева вместе с Игорем Крутым. Фото: со страницы Эли Теребовой
На первом этапе в Москве собралось 90 участников. Из них лишь 25 человек прошли во второй тур и Всеволод стал одним из них. Во втором этапе жюри, которое возглавлял Игорь Крутой, нужно было из 25 участников отобрать лишь 10 лучших и Сева успешно прошел этот этап и стал финалистом.
Финал состоится 24 октября в Москве. Фото: со страницы Эли Теребовой
Сева Фатеев исполнил песню Димы Билана «Ночной хулиган» и «Небо» группы Дискотека Авария.
Сейчас юный исполнитель находится в Москве и его ждет финал, который пройдет 24 октября.
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