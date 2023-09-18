Покорила Поднебесную: русалка из Ижевска плавает в аквариумах Кореи и Китая

Алина Юсупова – русалочка из Поднебесной. Фото: архив героини

Что объединяет представителей таких профессий как ныряльщик за мячами для гольфа, подводный доставщик пиццы и русалка? Ну конечно, вода! Необычно, правда? Алина Юсупова каждый день буквально живет в сказке – она работает русалочкой в Китае. «КП-Ижевск» связалась с представительницей необычной профессии и все о ней узнала.

Как попала в Китай?

Плавать девушка любила еще с детства, хотя и не представляла, что однажды свяжет свою жизнь с подводным миром. Для нее плавание было увлечением, профессионально героиня никогда им не занималась.

И вот, решив открывать для себя новые границы, Алина отправилась в столицу Южной Кореи, где и попробовала себя в качестве русалочки. Год в Сеуле был очень насыщенным, а потом девушка решила раздвинуть горизонты и познакомиться с другой страной. И отправилась покорять Китай.

Девушка отправилась покорять Китай. Фото: архив героини

«В Китай попала целенаправленно, нашла контракт и поехала работать», – комментирует Алина.

Интересная культуры, новые знакомства, любимая работа – что еще нужно для счастья? Волнения и страха, как перед поездкой в Южную Корею, уже не было. Скорее трепет от осознания, что удастся увидеть Китай, о котором так много говорят и которым настолько восхищаются.

Что значит быть русалкой?

Заключила контракт на полгода и вот уже пять месяцев русалочка из Ижевска под сценическим псевдонимом Zolotaya плавает в аквариуме бывшей столицы Поднебесной – городе Нанкин. Сейчас у Алины по 4-6 шоу в день и всего один выходной в неделю. Немаленькая нагрузка, учитывая, что необходимо проводить много времени под водой и радовать зрителей.

«У меня есть напарница, вместе мы плаваем по 7-10 минут. Заныриваем по очереди, здороваемся со зрителями, делаем несколько совместных элементов. Погружаемся в воду на 30-45 секунд, потом поднимаемся на поверхность за новой порцией кислорода», – рассказывает Алина.

Во всех парках разные программы. В Корее, например, с девушками работал режиссер-постановщик. Все движения были тщательно отрепетированы. Их нужно было выполнить под определенную музыку и в конкретный промежуток времени. В Китае – сплошная импровизация.

Необходимо много времени проводить под водой и радовать зрителей. Фото: архив героини

«Я сама придумала программу, главными зрителями которой являются дети. Зрители везде очень благодарные и эмоциональные, но в Китае (может быть из-за более тонкого стекла) я слышу, как дети кричат от восторга, здороваются при встрече и прощаются в ответ. Это очень круто!» – делится Алина.

Девушка отмечает, что ей нравится находится под водой, и те ощущения, которые дарит вода. Она достаточно прохладная, но это не мешает наслаждаться окружающей атмосферой и людьми, которые радуются твоему присутствию и взаимодействию с ними.

«Нравится, что есть возможность путешествовать, заниматься любимым делом и получать за это деньги. На этой работе чувствую себя на своем месте», – делится Алина.

Девушка отметила, что в Китае действительно, очень любят русских и многие даже просят сделать фото, когда встречают ее без хвоста русалки, просто на прогулке по улицам города.

Многие просят сделать фото и без хвоста русалки. Фото: архив героини

Китайский Алина не знает, а лишь немного говорит на английском. Однако в Китае международный язык не помощник – китайцы не сильны в нем. Конечно, в жизни бывает сложновато коммуницировать, но под рукой всегда переводчик.

Контракт подходит к концу, и уже в октябре девушка вернется в Россию. Или русалочка откроет для себя еще одну страну?

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