Вывезли в лес и убили: 35-летнего мужчину забили до смерти в районе села Люкшудья

Обвиняемому грозит до 15 лет колонии
Фото: Светлана МАКОВЕЕВА
35-летнего жителя Завьяловского района обвиняют в убийстве знакомого. Об этом сообщает пресс-служба СУ СК РФ по Удмуртии.
Трагедия произошла 25 июня 2023 года. По версии следствия, мужчина вывез потерпевшего в лес недалеко от села Люкшудья и забил его до смерти палкой.
В ходе расследования мужчина полностью признал вину. Уголовное дело по части 4 статьи 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего) направлено в суд. Обвиняемому грозит до 15 лет колонии.
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