Отдыхать – не работать: стоит ли брать отпуск осенью и зимой

Осенью тоже необходимо отдыхать. Фото: архив КП

В 2022 году, согласно опросу, которое провел портал HeadHunter, больше всего россиян предпочитали брать отпуск в июле, августе и сентябре. Меньше всего желающих отдохнуть было в феврале. А ведь, тем не менее, холодное время года – тоже отличное время для отпуска. «КП–Ижевск» собрала мнения горожан и психолога по этому поводу.

Продлить лето

«Традиционно стараюсь брать отпуск осенью – в октябре или ноябре. Стараюсь улететь в теплые края, чтобы продлить лето. Летом отпуск предпочитаю не брать или идти в небольшой, так как летом хорошо и у нас», – поделилась ижевчанка Ирина.

И это вполне логично и оправдано. Мы спросили у психолога, почему же так хочется солнечного тепла:

«Не секрет, что наше настроение зависит от наличия тепла и солнца. В теплых и солнечных странах люди ощущают себя счастливее, чем в холодных и пасмурных. Для кого-то наличие солнца – жизненная необходимость. И если солнца мало, его нужно «пить» дополнительно. Отдых на море и в солнечных странах заряжает сильнее. Периодичность отдыха каждый выбирает для себя сам, по своим возможностям», – сообщила Ксения Матур.

Настроение зависит от наличия тепла и солнца. Фото: архив КП

Некоторым горожанам вообще очень трудно «войти» холодную в осень после жаркого лета. Причем дискомфорт не только эмоциональный, но и физический.

«Как только я осознаю, что началась осень, меня начинает «съедать» апатия. Мне ничего не хочется делать, даже работаю через силу. А вот зимой обожаю кататься на лыжах. Именно это помогает расслабиться, получить адреналинчик. Но зима приходит не сразу, а переход с лета на осень приводит меня в ужас», – рассказала ижевчанка Оксана.

Наш эксперт в таком случае как раз и советует в отпуск на море поехать именно осенью.

«К сожалению, смена сезонов, особенно с лета на осень, оказывает на нас негативное влияние. В эти переходные периоды происходит обострение различных заболеваний (как физических, так и психиатрических). Один из способов – съездить в теплую страну. Только важно учитывать еще момент акклиматизации, особенно в зимний сезон, когда перепад температуры и климата особенно резкий. Организму для адаптации требуется больше времени. Именно поэтому лучше ездить не на несколько дней, а на 3-4 недели, а то и больше», – советует Ксения.

Сейчас многие стали выбирать зимовку в теплых странах. Но этот способ как раз для тех людей, кто понимает, что солнце и тепло для них жизненно важно, ну а работать при этом они могут удаленно.

Зимой настроение поднимают лыжи. Фото: архив КП

Зима тоже вполне себе ничего

Большинство из нас старается не упустить новогодние каникулы, но вот отправиться в полноценный отпуск решается далеко не каждый. Да, желающих отдохнуть зимой не так много, как летом, но они существуют.

«Всегда удивляюсь коллегам, которые стремятся взять отпуск именно летом. У меня пять недель отдыха, летом я беру только неделю и то для того, чтобы съездить на север к родственникам. А вот отпуск зимой – это всегда круто и ярко! Мы на три недели уезжаем туда, где тепло и светит солнце, а неделю гостим у родителей в деревне. Летом же для разных поездок и путешествий нам хватает и выходных дней», – поделилась жительница Воткинска Кристина.

В числе плюсов зимнего отдыха Кристина назвала следующие важные аспекты:

– цены на отдых (не берем во внимание новогодние туры) и перелеты становятся дешевле;

– на курортах меньше туристов, а это для многих большой плюс;

– солнце уже не такое активное, поэтому загорать уже не так вредно;

– психологически зимой меньше препятствий к полноценному отдыху; например, не надо ни на кого оставлять дачу, чтобы вовремя полили и собрали урожай.

Загорать не так вредно, ведь солнце уже малоактивно. Фото: архив КП

Если отказываться от отдыха, то…

Это может закончиться профессиональным и эмоциональным выгоранием, а там и до депрессии недалеко. В современном мире депрессии диагностируются все чаще.

«Люди не умеют отдыхать, только начинают этому учиться. Да-да, именно так: отдыхать нужно учиться. Потому что во времена войн и репрессий у людей были задачи выжить, там не было возможности слушать свое тело, давать ему отдых. Тогда все работали, не покладая рук и забывая обо всем. Сейчас другое время и другие задачи, уже можно отдыхать и расслабляться. Но наше тело на генетическом уровне не знает, как это делать, оно в постоянном напряжении, натянуто, как струна», – рассказывает психолог.

Варианты короткого, но полноценного отдыха

Для того, чтобы отвлечься, встряхнуться и выдохнуть в короткое время, есть несколько работающих способов, говорит психолог.

– Для тех, кто любит активный отдых и даже продуктивный, подойдет прогулка в лес за грибами. Вы не только отвлечетесь от суеты города, но и сыграете в некий квест. Ведь не всегда так просто найти съедобную добычу.

– Интересным вариантом является и игра в настольные игры с семьей или друзьями. А теперь представьте… За окном дождь, слякоть, а вы сидите с близкими и веселитесь, играя в настолку. Идеальный отдых!

Кто-то идет на прогулку в лес за грибами. Фото: архив КП

– Чтобы осенние дни запомнились как сплошной позитив, можно сходить на фотосессию в ближайший парк. И нет, профессиональный фотограф совсем не обязателен. Им могут стать ваши родные или друзья.

– Теплый плед, кофе (по желанию, чай), кино, которое хотелось давно посмотреть, – лучший отдых от суеты будничных дней. Кстати, для интровертов будет идеальным вариантом.

– Если вы устали держать «покер-фейс» на работе, то пора встряхнуться. Включайте любимую музыку (но так, чтобы соседи не ворчали), надевайте свой лучший наряд (подойдут и теплые носки) – и танцуйте. Так вы сможете выплеснуть весь негатив, который накопился.

Мы рассказали лишь о некоторых способах отдохнуть, но что мешает проявить фантазию, попробовать что-то новое и поделиться своими идеями с нами?

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