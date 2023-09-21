Производство по переработке льна и конопли загорелось в Удмуртии

О пострадавших не сообщается. Фото: МЧС Удмуртии
20 сентября в 15:40 в селе Яган Малопургинского района загорелось производство по переработке льна и конопли. Об этом сообщает пресс-служба МЧС Удмуртии.
По предварительной причине, пожар начался из-за попадания постороннего предмета в дробильный барабан. В результате пламя уничтожило сырье на 10 кв.м и отходы производства на 30 кв.м, а также повредило электрический станок.
Отмечается, что всего за минувшие дежурные сутки произошло 10 пожаров. Этот случай возгорания является одним из наиболее серьезных из них.
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