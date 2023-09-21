В Удмуртии нарушителей будут штрафовать беспилотники

Беспилотники будут работать в паре с экипажем ДПС. Фото: архив КП

В Удмуртской Республике ГИБДД и Росгвардия начнут использовать беспилотники для выявления правонарушений на дорогах, об этом пишет ТАСС по информации от пресс-центра МВД России.

Этот способ будут использовать на тех участках дорог, где нет инструментов для фотовидеофиксации нарушений. Проанализируют и наиболее аварийные участки, где и начнут применять аппараты. При этом беспилотник будет передавать нарушения ближайшему экипажу ДПС, который привлечет нарушителей к ответственности.

Этот метод используется уже в 16 субъектах Российской Федерации. Благодаря беспилотникам полицейские за сутки выявляют от 2 до 5 нарушений.

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