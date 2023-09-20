Беспилотники, гособоронзаказ и медицина: на что обратил внимание Владимир Путин во время визита в Удмуртию

Путин прибыл в Ижевск 19 сентября. Фото: @kremlin_news

19 сентября, в День оружейника, президент России Владимир Путин прибыл в Ижевск. «КП» – Ижевск» рассказывает в подробностях о визите главы государства, а также о ключевых моментах этой поездки и ее значении для развития региона и страны в целом.

И снова в День оружейника

Это не первый его визит в город в этот праздник – предыдущая поездка в столицу Удмуртии состоялась в 2019 году и так же была приурочена к Дню оружейника. Столь символичный выбор даты подчеркивает важность и приоритетность оборонной отрасли для России.

Путин прибыл в Ижевск днем, и его приезд не мог остаться незамеченным. Кортеж, сопровождающий президента, вызвал большой интерес со стороны жителей города, и они поделились им в социальных сетях.

Всего глава государства посещал Удмуртию девять раз

Впервые Владимир Путин посетил Ижевск в 1999 году в качестве премьер-министра страны во время юбилея Михаила Калашникова.

В июне 2006 года президент приезжал с рабочим визитом для совещания «Об актуальных проблемах сельского хозяйства и роли современных технологий в устойчивом развитии агропромышленного комплекса России».

В августе того же года Путин посетил открытие VI Всероссийских сельских спортивных игр в Удмуртии.

Следующий визит главы государства состоялся в мае 2010 года во время проведения совещания по модернизации стрелкового оружия и средств ближнего боя. Во время визита Путин встретился с Михаилом Калашниковым, а также посетил Свято-Михайловский собор.

В сентябре того же года он посетил заводы «Ижсталь» и «ИжАвто».

В 2013 году Владимир Путин посетил Ижевск в сентябре накануне празднования первого в истории Дня оружейника. Целью его визита было посещение концерна «Калашников».

В 2017 году Владимир Путин подписал соглашение о создании детского технопарка «Кванториум» .

А в 2019-м после Форума оружейников президент страны отправился на открытие юношеского технопарка «Калашников».

Экскурсия на предприятии «Аэроскан»

Сразу по прибытии президент Путин отправился на экскурсию на предприятие «Аэроскан», который входит в группу компаний ZALA Aero. Это важное производство специализируется на создании планеров, беспилотных летательных аппаратов и других образцов спецоборудования, в частности, беспилотников-разведчиков и барражирующих боеприпасов «Ланцет».

Президент Путин отправился на экскурсию на предприятие «Аэроскан». Фото: @kremlin_news

Заседание военно-промышленной комиссии

Одним из ключевых моментов визита Путина в Удмуртию стало проведение заседания военно-промышленной комиссии, на которой глава государства поздравил жителей Удмуртии с праздником.

В ходе встречи обсуждались вопросы развития оборонной промышленности и укрепления Вооруженных сил России. Заседание стало платформой для обмена мнениями и разработки стратегических планов в этой области.

«Тема крайне важная, актуальная, напрямую связана с решением стратегической задачи – своевременного и в полном объеме обеспечения войск, участвующих в специальной военной операции», – подчеркнул президент.

Не обошлось и без важных кадровых решений в сфере создания военной техники.

Встреча с главой Удмуртии

После заседания военно-промышленной комиссии глава государства встретился с главой Удмуртии Александром Бречаловым. В ходе этой встречи были обсуждены различные аспекты сотрудничества между федеральным и региональным уровнями власти.

Особое внимание было уделено вопросам развития медицины, включая проблемы в здравоохранении на селе и строительство туберкулезной больницы.

«По туберкулезной больнице решение еще не принято. Мы с Минздравом сейчас ведем переговоры, они считают, что мы должны достроить за свои средства, но у нас в сложившейся ситуации при выпадающих доходах 18 миллиардов рублей, это нефтяная отрасль, нам это будет сделать сложно. Позвольте, я в конце года по этому вопросу доложу», – сообщил глава Удмуртии.

Вопрос с дефицитом бюджета в регионе стоит уже долгие годы. Александр Бречалов сообщил, что за 2022 год республика заплатила налогов в федеральный бюджет больше, «чем крупные регионы Приволжского федерального округа».

«Нам говорят: это нефть. Хорошо, мы убрали нефть, без нефти – и все равно крупнее, чем многие регионы. Нам говорят: это оборонка. Но оборонка – это тоже наше. Убрали. Средний бизнес и малый дает вот столько в федеральный бюджет», – сообщил президенту глава региона.

«Поработаем», – пообещал в ответ Владимир Путин.

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