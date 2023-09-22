Более 350 новых кадров и робот на обзвоне: как новый и.о. министра здравоохранения Удмуртии собирается решать проблемы в больницах региона

Сергей Багин рассказал о ближайших планах Фото: Екатерина АРДАШЕВА

22 сентября в Ижевске состоялась встреча нового и.о. министра здравоохранения Удмуртии Сергея Багина с журналистами, в ходе которой он рассказал о главных проблемах республиканских медучреждений и путях их решения.

Исходные данные

В первую очередь, Сергей Багин, имеющий опыт работы в медучреждениях Ярославля и Москвы, заявил, что здравоохранение в Удмуртии на данный момент не отстает от других регионов, а по ряду показателей даже превышает средний уровень по России. По крайней мере, таковы результаты федеральных мониторингов.

Также новый и.о. министра здравоохранения Удмуртии отметил, что команда, с которой ему предстоит работать, заложила хороший фундамент для положительных изменений – и в отношении кадровой политики, и в отношении доступности медицинской помощи. Но проблемы, конечно, есть, и их немало.

Что будет с кадрами

Кадровый голод Сергей Багин признал одной из основных проблем, но подчеркнул, что она касается не только Удмуртии – во всей стране с укомплектованием больниц специалистами дела обстоят не слишком хорошо.

«Сейчас в Удмуртии потребность порядка 315 врачей и 1000 специалистов среднего медицинского звена», – рассказал новый руководитель минздрава.

Скоро больницы Удмуртии пополнятся молодыми специалистами Фото: Алексей БУЛАТОВ

В 2024 году медколледж закончат 274 целевика – фельдшеры и медсестры – и 89 узких специалистов, которые придут работать в больницы республики. Но это в будущем, а пока нехватка кадров ощущается довольно остро, в том числе – и в онкологии.

Предстоит закрыть потребность в кадрах в первичном онкологическом кабинете и центре амбулаторной онкологии, куда пациенты направляются при подозрении на рак. Это поможет разгрузить республиканский онкодипансер, где должны только лечить, а по факту еще и обследуют.

Тем не менее Сергей Багин отметил, что очереди к онкологам в Удмуртии не так велики, как принято считать.

«Из районов, где нет онколога, пациенты попадают в Ижевск, и здесь, не буду кривить душой, приходится ждать в очередях 2-3 часа, но чтобы онкологическая помощь откладывалась на недели – такого нет», – заявил он.

Есть с кого брать пример

По мнению Сергея Багина, Удмуртия должна не только растить свои кадры, но и привлекать их из других регионов.

«В этом году есть очень хороший пример Глазовской районной больницы. Они только грамотным эйчарингом привлекли 45 специалистов. Это в том числе специалисты из других регионов, например, из Перми, а также из Киргизии», – сказал и.о. министра здравоохранения региона.

В Удмуртию планируют привлекать кадры из других регионов Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Опыт Глазова будут масштабировать на другие клиники, при этом крайне важным фактором остается заинтересованность главных врачей в том, чтобы удержать новые кадры.

«Удержание кадров – это непосредственно работа медицинской организации. С уровня министерства тяжело позаботиться о каждом человеке. Человек не всегда уходит из профессии, чаще он меняет коллектив. Удержать сотрудника, тем более молодого специалиста, – это задача главврача. А моя – создать такую систему, чтобы специалистам было комфортно в ней работать», – заявил Сергей Багин.

Повысится ли доступность медпомощи в Удмуртии?

Второй проблемой здравоохранения региона Сергей Багин назвал доступность медицинской помощи. Частично она перетекает из первой проблемы – врачей не хватает, следовательно, к ним сложнее попасть. Но существует также и организационный момент – не всегда понятны загрузка врачей и расписание приема.

В настоящее время в больницах Удмуртии внедряется электронная система РТ МИС, которая позволит улучшить ситуацию с записью к врачу. Сейчас идет процесс «обкатки», а полностью настроить ее планируется к концу текущего года. Кроме того, Минздрав Удмуртии планирует перейти на IP-телефонию. Это позволит отслеживать количество вызовов и анализировать, как медработники общались с пациентами, какую до них доносили информацию.

Запись к врачу обещают сделать удобнее Фото: Алексей БУЛАТОВ

«Если мы сможем цифровизовать и проконтролировать, нам будет проще понять, где есть проблема. IP-телефония также дает возможность при наборе номера 122 перевести звонок пациента непосредственно в ту организацию, к которой он прикреплен или в которую хочет попасть. Я вижу в этом направлении большие перспективы и большую помощь как медработникам, так и пациентам. Работа идет совместно с «Ростелекомом». И это не «пилот», проект сейчас в процессе», – говорит Сергей Багин.

Также он отметил, что сейчас 20-45% номерков попросту пропадает, так как люди записываются, но не приходят на прием. И это большая проблема. Работники регистратуры стараются обзванивать пациентов накануне, но в перспективе эту задачу возьмет на себя робот. В будущем планируется, что освободившееся место при отказе от номерка будет автоматически заполняться из листа ожидания, а пациенту будет приходить уведомление. Операторы продолжат работать лишь с пожилыми гражданами, которые пользуются стационарным телефоном.

Будут ли новые больницы и отремонтируют ли старые

В Удмуртии продолжает реализовываться федеральная программа модернизации первичного звена, направленная на то, чтобы поддержать сельскую медицину.

«Сейчас построены две поликлиники – это Можга и Воткинск, а также амбулатории в Ягуле и в Завьяловском районе. Строится поликлиника в Сарапуле (по проекту ее сдача – конец 2024 года) и пять врачебных амбулаторий в Алнашском, Завьяловском, Малопургинском, Воткинском и Сарапульском районах – это то, что на 2023 год. На 2024 год запланировано строительство пяти ФАПов – в Дебесском, Красногорском, Вавожском, Малопургинском и Можгинском районах. А также две врачебные амбулатории – Завьялово и Вавож», – рассказал Сергей Багин.

В Удмуртии большие планы по ремонту больниц Фото: Алексей БУЛАТОВ

ФАПов и амбулаторий, требующих ремонта, остается еще довольно много. Однако программу, скорее всего, продлят до 2030 года, так что и до них дойдет черед.

Отдельная работа ведется по списку нуждающихся в ремонте больниц, который поручил создать глава Удмуртии Александр Бречалов. По словам Сергей Багина, сейчас актуализируется информация. Подобный перечень существовал и раньше, но требует обновления, так как структура здравоохранения поменялась.

«Сейчас программа модернизации первичного звена в основном рассчитана на села, а вот федеральных программ, рассчитанных на большие города, нет. Есть программы по борьбе с онкологическими и сердечно-сосудистыми заболеваниями, первичное же звено в городе немного обделено вниманием. И я постараюсь сделать акцент именно на учреждениях здравоохранения в городе. Есть объекты, которые обслуживают колоссальное количество населения и нуждаются в ремонте», – отметил и.о. руководителя Минздрава Удмуртии.

«Я не сторонник приезжать на месяц»

Во время общения с журналистами Сергей Багин дал понять, что собирается остаться надолго и добиться результатов.

«Я не сторонник приезжать на месяц. Здравоохранение – одна из самых долгих инвестиций. Когда ты начинаешь какие-то изменения в структуре, то только через время они проявляются и дают свои плоды. Поэтому руководить здравоохранением республики короткий период неинтересно: все плоды увидит тот, кто будет после тебя», – пояснил он.

Своей основной задачей Сергей Багин назвал выстраивание четко работающей системы, в которой будут комфортно себя чувствовать и врачи, и пациенты.

Напомним, с 2017 года руководство Минздрава Удмуртии менялось несколько раз. А с осени 2021 года в Удмуртии вообще не было официально утвержденного главы министерства, только исполняющие обязанности.

Вот кто возглавлял Минздрав Удмуртии с 2017 года, после того, как Алексей Чуршин, занимавший пост с 2014-го, подал в отставку:

- с апреля 2017 г. по декабрь 2018 г., менее 2 лет – Андрей Воздвиженский, и.о.

- с декабря 2018 г. по август 2019 г., около 9 месяцев – Игорь Титов, и.о., затем министр.

- с августа 2019 г. по сентябрь 2021 г., 2 года – Георгий Щербак, и.о., затем министр.

- с сентября по декабрь 2021 г., менее 4 месяцев – Сергей Стрижнев, и.о.

- с декабря 2021 г. по август 2022 г., около 9 месяцев – Елена Сычева, и.о.

- с августа 2022 г. по сентябрь 2023 г. 1 год – Наталья Якимова, и.о.

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