На пост первого замминистра здравоохранения Удмуртии назначен Сергей Багин

Сергей Андреевич Багин. Фото: Минздрав Удмуртии

15 августа на пост первого замминистра здравоохранения Удмуртии назначили Сергея Багина. Об этом сообщила вице-премьер регионального правительства Эльвира Пинчук.

Основной задачей Багина будет развитие системы здравоохранения республики и ключевых показателей нацпроекта «Здравоохранение».

«Увеличение кадровой укомплектованности городских и районных медицинских учреждений, достижение федеральных целевых показателей по общественному здоровью, увеличение охватов диспансерным наблюдением и снижение смертности, а также вопросы качества и безопасности медицинской деятельности – первоочередные цели, поставленные передо мной заместителем председателя правительства Удмуртии Эльвирой Пинчук и командой республиканского Минздрава», – сказал Сергей Багин.

Напомним, ранее пост первого замминистра занимала Елена Сычева. 14 августа стало известно о том, что медик продолжит свою карьеру в качестве главного врача ГКБ №4.

СПРАВКА КП:

Родился 17 июня 1984 в городе Углич Ярославской области.

2007 г. – окончил «Ярославскую медицинскую академию» по специальности «Лечебное дело».

2009 г. – окончил клиническую ординатуру при «Ярославской медицинской академии» по специальности «Онкология».

2009 – 2012 гг. – работал врачом Ярославской областной клинической больницы.

2012 – 2016 гг. – работал врачом по рентгенэндоваскулярной диагностике и лечению отделения рентгенохирургических методов диагностики и лечения в ФГАУ МЗ РФ «Лечебно-реабилитационный центр» в Москве.

С января 2016 г. по сентябрь 2017г. – работал завотделением рентгенэндоваскулярных методов диагностики и лечения, врачом по рентгенэндоваскулярной диагностике и лечению ФКУ МО РФ «Центральный военный клинический госпиталь имени П.В.Мандрыка».

С сентября 2017 г. по настоящее время занимает должность главврача ГБУЗ МО «Ивантеевская ЦГБ».

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