Перестанова кадров: кресло министра Натальи Якимовой в Удмуртии занял Сергей Багин

Место Натальи Якимовой занял Сергей Багин. Фото: пресс-служба Минздрава Удмуртии, vk.com/dr.bagin

Наталья Якимова покинула кресло и.о. министра здравоохранения Удмуртии. Она уволилась из правительства республики по собственному желанию. Глава республики Александр Бречалов подписал заявление.

Вместо нее обязанности руководителя министерства будет назначенный всего месяц назад, первый заместитель главы ведомства Сергей Багин.

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