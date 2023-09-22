Прогноз погоды для столицы Удмуртии на ближайшие выходные Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Волна тепла, распространяющаяся по территории Удмуртии, достигнет своего пика в эти выходные. Температуры вернутся практически к летним значениям – в воскресенье может потеплеть до +26°С. При этом будет сохраняться сухая погода, даже в моменты повышенной облачности на землю не упадет ни капли.

А теперь подробнее о погоде на эти выходные в Ижевске.

По прогнозу гидрометцентра Удмуртии, в субботу, 23 сентября, будет облачно, но без осадков. Сервис Яндекс.Погода обещает переменную облачность. Днем столбик термометра поднимется до +22.. +23°С. Ночью тоже будет не слишком прохладно – до +10.. +15°С. Во всех случаях Яндекс обещает температуру на несколько градусов теплее. В первой половине дня будет дуть юго-западный ветер, к вечеру его направление сменится на западное, скорость же в течение дня сохранится небольшая – около 2 м/с.

В воскресенье, 24 сентября, в Ижевске ожидается ясная погода, возможно, с небольшой облачностью. По прогнозу гидрометцентра, днем будет до +25°С, по прогнозу Яндекса – до +26°С. Осадков вновь не предвидится. Ночью, по данным гидрометцентра, похолодает до +9°С, впрочем, Яндекс по-прежнему обещает до +15°С. В течение суток сохранится юго-западный ветер со скоростью порядка 2 м/с.

По предварительным прогнозам, на следующей неделе ожидается много солнца. Температурный фон слегка понизится, но все равно будет колебаться около +19.. +21°С.

Желаем всем удачного завершения рабочего дня и хороших выходных!

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