Гороскоп на неделю: с 25 сентября по 1 ноября Тельцы сосредоточатся на творчестве, а Львы – на карьерном росте

Время глобальных перемен Фото: Мария Бакланова

Астролог из Ижевска составил прогноз на неделю.

Овен

Ваши усилия на работе принесут заметные результаты. Любое ваше начинание или проект будут признаны и вознаграждены. Однако не забывайте уделить внимание и своей семье. На этой неделе вас ожидают очень важные события, связанные с ней.

Телец

Ваше творческое вдохновение будет на пике. Займитесь тем, что вы давно планировали. Не распыляйте внимание на будничные дела. Сейчас самое время воплотить свои идеи в жизнь. Искусство позволит вам почувствовать себя по-настоящему живым.

Близнецы

Сосредоточьтесь на получении новых знаний. Пришла пора плодотворного развития. Идеи из старинных книг могут помочь вам открыть множество возможностей в будущем. А также найти ответы на давно беспокоящие вас вопросы.

Рак

Ваши эмоции – не пустышка. Прислушайтесь к себе. Вы самоценны как личность, поэтому не бойтесь самовыражаться. Однако не доверяйте свое сердце кому попало. Если вы ощущаете дискомфорт – держите себя в руках. Несколько консультаций со специалистом помогут вам вернуть внутреннее равновесие.

Лев

Вас ожидает ответственное мероприятие или встреча, которая может плодотворно повлиять на вашу карьеру. Подготовьтесь к нему. Вам предстоит проявить свою харизму и лидерские качества на полную мощность. Вас ждут возможности для профессионального роста.

Дева

Уделите внимание своему физическому здоровью. Регулярные занятия спортом, здоровое питание и достаточный отдых позволят вам сохранить энергию и справиться с повседневными задачами более эффективно. Это также хороший момент для начала диеты.

Весы

На этой неделе вы задумаетесь о долгосрочных финансовых планах. Рассмотрите вложения, инвестиции и способы улучшения своего финансового положения. Это также подходящее время для планирования семейного бюджета на ближайшие несколько месяцев, если вы планируете крупную покупку.

Скорпион

Сфокусируйтесь на своих близких отношениях. Открывайтесь для откровенной коммуникации с партнером и близкими. Вам потребуется решить какие-то вопросы в отношениях. Помните, что честная и открытая беседа способствует укреплению семейных уз.

Стрелец

На горизонте маячит интересное путешествие. Поддайтесь своей природной жажде приключений и исследований. Это отличная пора для расширения горизонтов и самопознания.

Козерог

Вы будете чувствовать себя более амбициозно. Поставьте перед собой высокие цели и двигайтесь к ним настойчиво. Ваш труд и упорство принесут вам заслуженное признание и успех в профессиональной сфере.

Водолей

Сосредоточьтесь на обучении и самосовершенствовании. Исследуйте новые области знаний и развивайте свои навыки. Это время благоприятно для учебы, обучения или занятий исследовательской деятельностью.

Рыбы

Будьте готовы к неожиданным переменам. Гибкость и адаптивность будут важными качествами. Помните, что перемены позволят вам воплотить в реальность абсолютно любые мечты и надежды.

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