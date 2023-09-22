Избавился от приставки и.о.: Сергей Юрин стал новым министром экономики Удмуртии

Политик приступит к новым обязанностям 23 сентября. Фото: udmurt.ru

Глава Удмуртии Александр Бречалов подписал указ о назначении нового министра экономики республики. как сообщает пресс-служба регионального правительства, им стал Сергей Юрин.

Юрин приступит к обязанностям 23 сентября. Напомним, ранее он только исполнял обязанности министра.

СПРАВКА:

Юрин Сергей Васильевич родился в 1981 году в деревне Азаматово Алнашского района. В 2015 году окончил Удмуртский государственный университет по специальности «юриспруденция», в 2023 году – также УдГУ по специальности «менеджмент».

Работал заместителем начальника пожарной части ПЧ-25 села Алнаши. С 2014 по 2018 год возглавлял муниципальное образование «Алнашское». 13 февраля 2018 года избран Главой Малопургинского района.

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