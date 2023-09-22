Пользовался интернетом и общался со свидетелями: стало известно, почему суд изменил меру пресечения бывшему мэру Ижевска Олегу Бекмеметьеву

В судебном заседании Олег Бекмеметьев не признал вину. Фото: прокуратура Удмуртии

Причиной изменения меры пресечения бывшего мэра Ижевска на заключение под стражу стало нарушений требований домашнего ареста. Об этом сообщает пресс-служба СУ СК РФ по Удмуртии.

Напомним, экс-глава столицы региона обвиняется в нелегальной продаже муниципальной земли. В июле 2023 года суд поместил Бекмеметьева под домашний арест и обязал не разговаривать с фигурантами по его уголовному делу, не пользоваться интернетом и телефоном, а также наложил ряд других ограничений, подробнее о которых мы писали здесь.

Однако, несмотря на наложенные на него обязательства, бывший градоначальник несколько раз покидал место отбытия домашнего ареста, общался со свидетелями и пользовался интернетом. Это и стало причиной изменения решения суда.

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