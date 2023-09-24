Сначала романтика, потом недоверие: чем могут закончиться отношения на расстоянии

Отношения на расстоянии – это любовь? Фото: Архив КП

Отношениями вдали друг от друга уже никого не удивишь. Познакомились в интернете, завязалось общение, а потом возникают чувства. Редкие встречи, признания – романтика бьет ключом. «КП-Ижевск» обсудил с психологом Ксенией Матур все риски таких отношений и их возможные итоги.

Сплошная романтика

Отношения на расстоянии (к ним можно отнести гостевой брак) – одна из форм свободных отношений, при которой партнеры проводят время вместе тогда, когда хотят этого или у них появляется возможность.

«Психологически и эмоционально, даже физически и материально это кажется легче. Во-первых, не нужно выстраивать отношения, договариваться с партнером, принимать его недостатки, встречаться с конфликтами. Как говорится, «никто никому ничего не должен», – объясняет психолог.

Близость эмоциональная и душевная всего лишь иллюзии. Фото: Архив КП

Людям начинает казаться, что так они могут избавиться от лишней ответственности и сопутствующих проблем. Не нужно мириться с разбросанными по квартире носками или тонной косметики на полочках. Встретился на несколько дней, получил массу эмоций и впечатлений – и опять разъехались.

«С моим любимым мужчиной мы познакомились в интернете. Он живет в Перми, я – в Ижевске. У нас все прекрасно, но из-за работы, которая нас устраивает, мы оба не готовы к переезду. Так и живем на два города уже 8 месяцев, приезжая друг к другу раз в месяц примерно. И нас это устраивает! Каждая встреча полна чувств и страсти», – поделилась своей историей 25-летняя Анастасия.

Все не так просто

Но близость эмоциональная и душевная в таких отношениях – всего лишь иллюзия. Ведь на редких свиданиях влюбленные показывают свои самые лучшие качества. Истинное «я» проявляется лишь при совместном быте. Принять человека со всеми его недостатками могут не все. Так и случаются конфликты.

«Знаю много семей, где мужчины работают вахтовым методом, а женщины привыкают к свободе и ждут, когда же муж снова уедет. Ведь только тогда они могут делать, что захотят», – рассказывает Ксения.

А есть ли счастливый конец у такой истории?

Еще одной историей любви на расстоянии поделилась ижевчанка Ольга. Она встречается с молодым человеком уже больше трех лет.

«Сначала жили в разных населенных пунктах, но в одном районе Удмуртии. А затем он уехал учиться в другой регион, я же переехала в Ижевск. В тот момент я задалась вопросом: а что дальше? Я чуть было не сдалась, но молодой человек меня успокоил. Он не из тех, кто опускает руки из-за трудностей. Наши конфликты тоже разрешаются быстро. Первой пишу чаще я, так как ощущаю, насколько мне недостает общения с ним. Не скрываю, что были такие моменты, когда хотелось сказать «стоп», – признается Ольга.

Как бы то ни было, девушка не представляет свою совместную жизнь с кем-то другим. И она считает, что расстояние им не помеха.

«Конечно, непросто выразить все свои эмоции и чувства в мессенджерах. Но от этого ценишь время, проведенное друг с другом. И редкие встречи помогают не думать ни о ком другом, кроме него», – рассказала ижевчанка.

Время, проведенное с ним, очень ценно. Фото: Архив КП

Психолог уверена, что сохранить на долгое время отношения на расстоянии очень непросто. И рассказала, чем чаще всего они заканчиваются.

«Такие отношения не могут стать опорой для настоящего близкого союза. При каждой новой встрече по кругу повторяются сценарии знакомства и привыкания. Потому глубину и близость партнеры просто не ощущают. Вот ты притерся к нему, но пора вновь прощаться. И так постоянно. Несомненно, бывают случаи, когда дистанционные отношения перерастают в постоянные. Но, увы, чаще ситуация обратная. Партнеры не понимают, как им двигаться дальше, как строить общий быт. Однако все правила имеют исключения. Счастливый конец будет, но предстоит приложить колоссальные усилия. Влюбленные должны научиться работать над собой и слушать своего партнера», – рассказала эксперт.

Бывают ли последствия?

Многие наверняка думают, что в дистанционной любви всегда конфетно-букетный период. А влюбленность и постоянная тоска по партнеру поддерживают ту самую искру в отношениях. Но чаще дела обстоят иначе – партнеры отвыкают друг от друга и постепенно отдаляются.

«Нужно стараться сохранить интерес к партнеру и как к личности, и как к мужчине/женщине. Кому-то помогают интимные разговоры и переписки, банальные фразы «доброе утро» и «спокойной ночи» и прочие милые вещи», – советует психолог.

Вместе с тем постоянным спутником становится чувство ревности. Появляется оно тогда, когда вы неосознанно перестаете доверять любимому человеку. Необходимо разобраться в причине подозрений. Возможно, опыт предательства в прошлом? Нередко это приходит из детства, когда родители могли оставить вас с какой-либо проблемой наедине.

Недоверие к партнеру перерастает в одинокую жизнь. Фото: Архив КП

Кроме этого, есть риск того, что со временем человеку понравится жить в одиночестве. Тогда под угрозой окажутся вообще любые отношения, предупреждает специалист.

«Это более печальная история, когда человек, особенно женщина, привыкает жить одна и уже не доверяет партнеру, не может на него положиться и «все сама». Тогда сложности могут возникнуть уже в любых отношениях, не только дистанционных», – объясняет специалист.

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