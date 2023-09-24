Свадьбу пары из Ижевска показали в эфире федерального телеканала

Мария и Евгений. Фото: из выпуска «Играем свадьбу!» Первый канал
Журналист Мария и рок-музыкант Евгений из Ижевска приняли участие во втором выпуске шоу «Играем свадьбу!», который вышел в эфир Первого канала 22 сентября.
Маша из рода северных удмуртов, а Женя – из южных, поэтому на свадьбе решили объединить традиции двух народов. В выпуске можно увидеть не только свадьбу, но и процесс приготовления к ней.
Само же торжество прошло в деревне Мувыр Игринского района. Мария и Евгений соединили в празднике рок-музыку с этнической и убедились, что традиционная свадьба тоже может быть стильной.
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