Погода на день: 24 сентября в Ижевске солнечно и +26°C

Погода на 24 сентября от «КП-Ижевск». Фото: Архив КП

Доброе утро, дорогие ижевчане! На календаре 24 сентября, воскресенье. Сегодня нас ждет по-летнему теплая ясная погода, без осадков. Об этом сообщает региональный гидрометцентр.

Днем столбик термометра поднимется до +26°C. Однако все так же сохраняется высокая пожароопасность в лесах. Ночью ясно, температура упадет до +15°C.

Атмосферное давление, по прогнозам сервиса Яндекс.Погода, составит 758 мм ртутного столба, относительная влажность воздуха 37%, магнитное поле слабо возмущенное.

Отличного вам настроения и удачного дня!

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