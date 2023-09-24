Погода на день: 24 сентября в Ижевске солнечно и +26°C

Погода на 24 сентября от «КП-Ижевск».
Фото: Архив КП
Доброе утро, дорогие ижевчане! На календаре 24 сентября, воскресенье. Сегодня нас ждет по-летнему теплая ясная погода, без осадков. Об этом сообщает региональный гидрометцентр.
Днем столбик термометра поднимется до +26°C. Однако все так же сохраняется высокая пожароопасность в лесах. Ночью ясно, температура упадет до +15°C.
Атмосферное давление, по прогнозам сервиса Яндекс.Погода, составит 758 мм ртутного столба, относительная влажность воздуха 37%, магнитное поле слабо возмущенное.
Отличного вам настроения и удачного дня!
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