Житель Ижевска осужден за нападение на полицейского

Приговор в законную силу не вступил Фото: Константин ИВШИН

В Ижевске за нападение на сотрудника полиции осужден 27-летний местный житель. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Удмуртии.

Установлено, что в ноябре 2022 года мужчина напал на сотрудника правопорядка, препятствуя участковому доставить в отдел ведомства родственницу обвиняемого.

«Подсудимый нанес один целенаправленный удар рукой в область правой руки сотрудника полиции, причинив потерпевшему физическую боль», – говорится в сообщении.

Мужчине назначено наказание в виде лишения свободы в колонии строгого режима на 3 года 6 месяцев.

Ищите нас в Telegram и Viber – там самая актуальная и оперативная информация от «КП-Ижевск».

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

Пожар на площади в 0,35 га произошел в Удмуртии

Семь новых медучреждений появятся в 2024 году в Удмуртии

Более 350 новых кадров и робот на обзвоне: как новый и.о. министра здравоохранения Удмуртии собирается решать проблемы в больницах региона