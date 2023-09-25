Несколько поэтических вечеров, фотопленэр и мастер-классы: куда сходить в Ижевске с 25 по 29 сентября

Какие мероприятия пройдут в Ижевске. Фото Русский драмтеатр Удмуртии

В Ижевске множество мероприятий проходит не только в выходные, но и в будние дни. Куда сходить после работы или учебы? Афиша культурных событий от «КП-Ижевск».

Понедельник

«Сценарная комната» (12+)

Проект для начинающих сценаристов. На каждую встречу можно приносить свои сценарии, рассказы и наработки. Темой этой встречи в этот раз станет такое понятие, как главное событие в фильме.

Место: презентационный зал Арт-резиденции, ул. Карла Маркса, 258

Время: 19:00

Вход свободный

«Паназиатская кухня», кулинарный мастер-класс от студии «Вилка» (18+)

В программе: теплый салат с говядиной в тайском стиле, креветки под соусом кари, тропическая панна-котта.

Место: кулинарная студия «Вилка», ул. К. Маркса, 227

Время: 19:00

Стоимость: 3400 рублей

Афиша сценарной комнаты. Фото: Арт-резиденция

Вторник

Занятие по фотографии в этно-стиле (12+)

Фотографы, фотолюбители и все желающие могут поучаствовать в осеннем фотопленэре «От уйпала до лымшора», что в переводе означает «От севера до юга».

Место: парк «Тишино»

Время: 18:00

Вход по регистрации

Книжный клуб «Разговорчики» (16+)

Встреча посвящена разговору о романе Михаила Елизарова «Библиотекарь». Благодаря этой книге автор стал лауреатом премии «Русский Букер».

Место: Национальная библиотека Удмуртской Республики, ул. Советская, 11

Время: 18:30

Вход свободный по регистрации

Афиша фотопленэра. Фото: Национальная библиотека

Среда

«Хачапури и вино», кулинарный мастер-класс от студии «Вилка» (18+)

В программе: Хачапури по-аджарски, хачапури по-мегрельски с фаршем и шпинатом, салат с хрустящим баклажаном, гранатом и брынзой, бокал грузинского вина.

Место: кулинарная студия «Вилка», ул. К. Маркса, 227

Время: 19:00

Стоимость: 2200 рублей

Поэтический вечер «Спящая утка» (18+)

Встреча, где можно послушать голоса, мысли, слова поэтов или же выступить со своим материалом. Для выступления необходимо написать «Спящая утка | Поэтические вечера | Ижевск».

Место: бар «Вите надо выпить», ул. Карла Маркса, 175а

Время: 20:00

Вход свободный

Афиша поэтического вечера «Спящая утка». Фото: vk.com/sleep_duck

Четверг

Поэтический вечер «Про тебя» (12+)

Штаб «ЛИФТ» устраивает поэтический вечер-знакомство, где самыми важными частичками пазла будут гости. Вы можете прочитать свои стихи и рассказать о себе через творчество. Для регистрации как участника необходимо написать Маркуше Вгороде

Место: Штаб городских проектов «ЛИФТ», ул. Пушкинская, 216

Время 18:30

Вход свободный

Лекция «Размышление о русской литературе» (16+)

Темой лекции будет «маленький человек в русской литературе от Карамзина до Шукшина».

Место: Национальная библиотека Удмуртской Республики, ул. Советская, 11

Время: 18:00

Вход свободный

Афиша поэтического вечера. Фото: Штаб городских проектов «ЛИФТ»

Пятница

Спектакль «Ножницы» (16+)

Совершено загадочное убийство. В числе подозреваемых: торговец антиквариатом, амбициозная красотка, местная дива с туманным прошлым и эксцентричный хозяин парикмахерского салона. Кто же из них настоящий преступник?.. Решать вам!

Место: Русский драмтеатр Удмуртии, ул. Максима Горького, 71

Время: 18:30

Вход: от 660 рублей

Литературно-музыкальная композиция «Вся моя жизнь в стихах» (12+)

Встреча будет посвящена творчеству Расула Гамзатова — советского поэта, прозаика и публициста.

Место: Национальная библиотека Удмуртской Республики, ул. Советская, 11

Время: 18:00

Вход свободный

Кадр из спектакля «Ножницы». Фото: Русский драмтеатр Удмуртии

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