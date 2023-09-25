Несколько поэтических вечеров, фотопленэр и мастер-классы: куда сходить в Ижевске с 25 по 29 сентября

Какие мероприятия пройдут в Ижевске. Фото Русский драмтеатр Удмуртии
В Ижевске множество мероприятий проходит не только в выходные, но и в будние дни. Куда сходить после работы или учебы? Афиша культурных событий от «КП-Ижевск».
Понедельник
«Сценарная комната» (12+)
Проект для начинающих сценаристов. На каждую встречу можно приносить свои сценарии, рассказы и наработки. Темой этой встречи в этот раз станет такое понятие, как главное событие в фильме.
Место: презентационный зал Арт-резиденции, ул. Карла Маркса, 258
Время: 19:00
Вход свободный
«Паназиатская кухня», кулинарный мастер-класс от студии «Вилка» (18+)
В программе: теплый салат с говядиной в тайском стиле, креветки под соусом кари, тропическая панна-котта.
Место: кулинарная студия «Вилка», ул. К. Маркса, 227
Время: 19:00
Стоимость: 3400 рублей
Афиша сценарной комнаты. Фото: Арт-резиденция
Вторник
Занятие по фотографии в этно-стиле (12+)
Фотографы, фотолюбители и все желающие могут поучаствовать в осеннем фотопленэре «От уйпала до лымшора», что в переводе означает «От севера до юга».
Место: парк «Тишино»
Время: 18:00
Вход по регистрации
Книжный клуб «Разговорчики» (16+)
Встреча посвящена разговору о романе Михаила Елизарова «Библиотекарь». Благодаря этой книге автор стал лауреатом премии «Русский Букер».
Место: Национальная библиотека Удмуртской Республики, ул. Советская, 11
Время: 18:30
Вход свободный по регистрации
Афиша фотопленэра. Фото: Национальная библиотека
Среда
«Хачапури и вино», кулинарный мастер-класс от студии «Вилка» (18+)
В программе: Хачапури по-аджарски, хачапури по-мегрельски с фаршем и шпинатом, салат с хрустящим баклажаном, гранатом и брынзой, бокал грузинского вина.
Место: кулинарная студия «Вилка», ул. К. Маркса, 227
Время: 19:00
Стоимость: 2200 рублей
Поэтический вечер «Спящая утка» (18+)
Встреча, где можно послушать голоса, мысли, слова поэтов или же выступить со своим материалом. Для выступления необходимо написать «Спящая утка | Поэтические вечера | Ижевск».
Место: бар «Вите надо выпить», ул. Карла Маркса, 175а
Время: 20:00
Вход свободный
Афиша поэтического вечера «Спящая утка». Фото: vk.com/sleep_duck
Четверг
Поэтический вечер «Про тебя» (12+)
Штаб «ЛИФТ» устраивает поэтический вечер-знакомство, где самыми важными частичками пазла будут гости. Вы можете прочитать свои стихи и рассказать о себе через творчество. Для регистрации как участника необходимо написать Маркуше Вгороде
Место: Штаб городских проектов «ЛИФТ», ул. Пушкинская, 216
Время 18:30
Вход свободный
Лекция «Размышление о русской литературе» (16+)
Темой лекции будет «маленький человек в русской литературе от Карамзина до Шукшина».
Место: Национальная библиотека Удмуртской Республики, ул. Советская, 11
Время: 18:00
Вход свободный
Афиша поэтического вечера. Фото: Штаб городских проектов «ЛИФТ»
Пятница
Спектакль «Ножницы» (16+)
Совершено загадочное убийство. В числе подозреваемых: торговец антиквариатом, амбициозная красотка, местная дива с туманным прошлым и эксцентричный хозяин парикмахерского салона. Кто же из них настоящий преступник?.. Решать вам!
Место: Русский драмтеатр Удмуртии, ул. Максима Горького, 71
Время: 18:30
Вход: от 660 рублей
Литературно-музыкальная композиция «Вся моя жизнь в стихах» (12+)
Встреча будет посвящена творчеству Расула Гамзатова — советского поэта, прозаика и публициста.
Место: Национальная библиотека Удмуртской Республики, ул. Советская, 11
Время: 18:00
Вход свободный
Кадр из спектакля «Ножницы». Фото: Русский драмтеатр Удмуртии
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