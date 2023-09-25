Гороскоп на день: 26 сентября Рыбы обретут духовную свободу, а Весы займутся любимым делом

Доверьтесь голосу сердца

Астролог из Ижевска составил прогноз на вторник для всех знаков зодиака.

Овен

Сегодня, впервые за долгое время, вы почувствуете волнение. Деловая встреча, которая вам предстоит, – не из легких. Будьте готовы к тому, что вам придется отстаивать свои личные интересы не совсем честными путями. Не позволяйте вывести себя на эмоции. Если что-то пойдет не так, у вас всегда есть возможность отступить.

Телец

Этот день предвещает укрепление семейных отношений. Даже если вы обычно сильно заняты, потратьте время на общение с людьми, что вас окружают. Только так у вас получится создать в доме комфортную атмосферу и вернуть себе утраченную удачу.

Близнецы

Вам предстоит столкнуться с собственными страхами лицом к лицу. Постарайтесь проанализировать себя, быть может, дело не только в вас, но и в стороннем влиянии? Избавиться от негатива поможет теплая ванна. Расслабьтесь, позвольте себе быть слабым и живым.

Рак

Ваши яркие эмоции могут помочь вам найти общий язык с людьми, что вас окружают. Не бойтесь начинать диалоги первым. В любых спорах рождается истина. А ведь именно ее в вашей жизни сейчас не хватает. Не так ли?

Лев

Ваша уверенность в себе станет предметом бурных обсуждений за вашей спиной. Не важно, в каком ключе они будут, у вас получится использовать их себе на благо. Поставьте перед собой амбициозные цели и действуйте решительно. Вам все по плечу.

Дева

Хороший день для планирования будущего своей семьи. Переезды, встречи с родственниками подарят вам массу положительных эмоций. Кроме того, велика вероятность того, что сегодня вы получите важную новость, связанную с пополнением.

Весы

Ваша жизнь наполнена гармонией. Наконец-то вы сможете заняться тем, что вам действительно нравится, не думая о последствиях. Ваши амбиции – это ключ к успеху.

Скорпион

Сегодня вас ждет буря энергии. Не бойтесь браться за сложные задачи и проявлять свою страсть в любимом деле. Стремление добиться большего и ваше трудолюбие принесут свои плоды. Вас оценят по достоинству.

Стрелец

Это отличное время для того, чтобы познать себя. Оставшись наедине с собой и своими мыслями, вы откроете глубинную суть вещей. Прислушайтесь к своему внутреннему голосу. Вероятно, вы уже давно перестали быть тем человеком, каким себя представляете. Откройте свое сердце переменам.

Козерог

Обратите внимание на финансовые вопросы. Планируйте свой бюджет и будьте внимательны, знакомясь с потенциальными партнерами или подписывая какие-либо бумаги. Вероятно, вас кто-то попытается обмануть. Не дайте этому произойти.

Водолей

Ваша интуиция будет вашим надежным советником. Первые шаги всем даются нелегко. Однако сейчас перед вами открыта дорога в будущее. Не стойте столбом!

Рыбы

Ваше желание ощутить биение жизни никуда не делось. Откройте свою душу Вселенной. Она подарит вам шанс прочувствовать на себе всю силу перемен. Позвольте себе стать свободным.

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