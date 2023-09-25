Глава Удмуртии: Если посмотреть на Ижевск, то без слез не взглянешь на наши остановочные павильоны. Это ужас!

Глава Удмуртии раскритиковал внешний вид остановок в Ижевске Фото: Амир Закиров

Во время аппаратного совещания глава Удмуртии Александр Бречалов раскритиковал то, как выглядят остановки общественного транспорта в столице региона.

«Если посмотреть на Ижевск, то без слез не взглянешь на наши остановочные павильоны. Это ужас! Конечно, нужны современные остановочные павильоны с понятной информацией, а не вот это вот, когда все в клею, и Бог знает, что там клеят», – сказал глава.

Напомним, что ранее мэр Ижевска Дмитрий Чистяков пообещал привести остановки города в порядок. Закончить с работами планируется через три года.

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