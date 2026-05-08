Прогноз погоды на выходные в Ижевске

На длинных праздничных выходных, с 9 по 11 мая, погода в Ижевске приготовила настоящие весенние качели. Суббота начнется с дождя и прохлады, в воскресенье возможны ночные заморозки, а к понедельнику возвращение весеннего тепла. Три дня – три разных погодных сценария.

Подробнее о погоде на каждый день.

В субботу, 9 мая, по данным сервиса «Погода Mail.ru», днем в Ижевске столбик термометра поднимется до +11 °С, а ночью – опустится до +1 °С. Северо-западный ветер будет дуть со скоростью от 5 до 7 м/с. В первую половину дня возможен дождь.

В воскресенье, 10 мая, днем воздух прогреется до +9 °С, а ночью – подморозит до -3 °С. Направление ветра останется прежним, его скорость – от 2 до 6 м/с. Без осадков.

В понедельник, 11 мая, днем синоптики обещают до +14 °С, а ночью – до +8 °С. Ветер сменит направление на юго-западное и разовьет скорость от 2 до 4 м/с. Ночью возможны осадки.

По предварительным прогнозам, на следующей неделе в городе ожидается дождливая, но вместе с тем жаркая погода. Дневная температура будет варьироваться от +17 °С до +30 °С, а ночная – от +8 °С до +14 °С.

Желаем вам удачных выходных и поздравляем с праздником!

