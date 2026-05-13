Вы правда платите за соседей: почему суммы за воду и свет в квитанциях в Ижевске становятся все больше

Даже небольшие утечки и проблемы в доме в итоге отражаются в вашей квитанции.

Каждый месяц все повторяется по одному сценарию: открываешь квитанцию за ЖКХ, смотришь на итоговую сумму и пытаешься понять, откуда взялись лишние тысячи рублей. Особенно много вопросов вызывает строка «Содержание общедомового имущества» – СОИ. Именно она чаще всего становится причиной споров между жильцами и управляющими компаниями.

Многие уверены: в этой графе скрываются чужие долги, хитрые соседи без счетчиков и бесконечные коммунальные потери. И доля правды в этом действительно есть. Вместе с юристом Анатолием Петросяном разбираемся, почему жильцы переплачивают за воду и электричество, как формируется сумма в квитанции и можно ли законно сократить расходы.

Почему суммы за СОИ иногда резко растут

Главный принцип простой: дом потребил больше ресурсов, чем суммарно показали квартирные счетчики. Разница автоматически превращается в начисления за общедомовые нужды.

В эту сумму входит освещение подъездов, работа лифтов, домофонов, камер видеонаблюдения, насосов и систем пожаротушения. Отдельно учитываются технологические расходы – например, вода для промывки отопления или потери при запуске системы зимой.

Но именно здесь часто появляются дополнительные расходы, которые раздражают жильцов сильнее всего. Общедомовой счетчик фиксирует абсолютно весь объем воды и электричества, поступивший в дом. Если где-то в подвале течет труба, кто-то не передает показания или в квартире без счетчиков живет целая семья, разница все равно попадает в общую квитанцию.

По словам юриста Анатолия Петросяна, законодательство постепенно ужесточает правила начислений, но полностью проблема пока не исчезла.

«Если сосед потребляет ресурсы мимо учета, эта нагрузка действительно может частично распределяться между остальными жильцами. Особенно это заметно в старых домах с изношенными сетями и квартирами без индивидуальных приборов учета», – объясняет эксперт.

Почему ОДН превратился в СОИ

До 2017 года в квитанциях использовалась формулировка «общедомовые нужды» – ОДН. Позже систему изменили. Теперь начисления относятся к содержанию общего имущества.

Изменение оказалось важным с юридической точки зрения. Раньше управляющие компании практически бесконтрольно перекладывали коммунальные потери на жильцов. После реформы ответственность за состояние сетей официально закрепили за УК и ТСЖ.

Сейчас управляющая компания обязана следить за исправностью труб, инженерных систем и оборудования. Если в доме происходят утечки или аварии, коммунальщики уже не могут бесконечно списывать расходы на собственников.

Почему владельцы больших квартир платят больше

Один из самых раздражающих моментов для собственников – зависимость суммы СОИ от площади квартиры. Владельцы трехкомнатных квартир нередко платят в два-три раза больше соседей из однокомнатных, хотя пользуются тем же лифтом и тем же подъездом.

С точки зрения закона схема выглядит так: чем больше площадь квартиры, тем больше доля собственника в общем имуществе дома. А значит, выше и расходы на его содержание. Этот принцип закреплен статьями 37 и 39 Жилищного кодекса РФ.

Именно поэтому начисления за СОИ напрямую связаны не с количеством жильцов, а с квадратными метрами.

Как «резиновые квартиры» влияют на вашу квитанцию

Одна из самых распространенных причин роста платежей – квартиры без счетчиков, где фактически живет больше людей, чем указано официально.

Например, в однокомнатной квартире прописан один человек, а живут пятеро. Оплата начисляется по нормативу на одного жильца, хотя воды и электричества расходуется в несколько раз больше. Разницу фиксирует общедомовой прибор учета, а затем она распределяется между всеми собственниками дома.

По словам Анатолия Петросяна, жильцы могут бороться с такой ситуацией законно.

«Собственники имеют право инициировать проверку фактического проживания. Для этого составляется специальный акт с участием представителей УК и соседей. После проверки начисления могут пересчитать уже по реальному количеству жильцов», – поясняет юрист.

Почему растут начисления даже при исправных счетчиках

Проблемы возникают и тогда, когда жильцы занижают показания или месяцами их не передают. Пока квартира показывает условные «два куба воды», общедомовой счетчик продолжает фиксировать реальное потребление. В итоге разница снова распределяется между всеми собственниками.

Кроме того, серьезные суммы могут давать утечки в подвалах и старые инженерные сети. Иногда жильцы годами оплачивают потери из-за труб, которые управляющая компания просто не ремонтирует.

Подобные ситуации становятся поводом для жалоб в Госжилинспекцию. Если УК не может документально подтвердить аварии и объемы потерь, собственники вправе требовать перерасчет.

Как проверить, не завышает ли УК суммы

Первое, что стоит сделать, – проверить наличие и состояние общедомового прибора учета. По закону почти каждый многоквартирный дом должен быть оборудован ОДПУ.

Жильцы вправе запросить у управляющей компании:

– акт ввода счетчика в эксплуатацию;

– сведения о поверке;

– данные о фактическом потреблении ресурсов;

– расчеты начислений по СОИ.

Если прибор неисправен или давно не проходил проверку, начисления могут производиться по нормативу, а это почти всегда приводит к переплатам.

Отдельно специалисты советуют устанавливать индивидуальные счетчики в квартирах. Именно они позволяют выйти из системы усредненных начислений и оплачивать только фактическое потребление.

Можно ли уменьшить суммы в квитанции

Полностью убрать СОИ невозможно – общедомовые расходы существуют в любом доме. Но снизить начисления реально.

Для этого жильцы обычно:

– добиваются ремонта утечек и старых труб;

– контролируют передачу показаний;

– проверяют коммерческие помещения на первых этажах;

– инициируют проверки «резиновых квартир»;

– проводят общие собрания собственников.

По словам Анатолия Петросяна, без контроля со стороны жильцов коммунальные расходы почти всегда начинают расти.

«Управляющую компанию нужно регулярно проверять. Чем активнее собственники участвуют в жизни дома, тем меньше вероятность, что в квитанциях появятся необъяснимые суммы», – отмечает эксперт.

