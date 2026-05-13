«Деньги спишут за секунды»: жителей Ижевска предупредили о новой опасности на маркетплейсах

Будьте осторожны! Фото: envato.com

Онлайн-шопинг давно стал частью повседневной жизни. Жители Удмуртии массово заказывают одежду, технику, косметику и продукты через маркетплейсы, но вместе с ростом популярности интернет-площадок растет и число мошеннических схем.

В Роскачестве предупредили: самая опасная ошибка, которую совершают миллионы покупателей, – использование зарплатной или основной банковской карты для оплаты заказов. Если аккаунт окажется в руках мошенников, человек может потерять все деньги со счета буквально за несколько минут.

Разбираемся, какие схемы сейчас используют аферисты и как защитить свои деньги.

Товар на фото и товар в коробке могут оказаться разными вещами

Одна из самых распространенных проблем – несоответствие товара описанию. На фотографиях покупателю показывают качественную вещь, а после получения приходит дешевая копия или совсем другой товар.

Особенно часто подобные истории происходят с украшениями. В карточке товара продавцы обещают серебро или золото, публикуют фото проб и сертификатов, а в реальности в коробке оказывается обычная бижутерия.

Похожая ситуация возникает и с брендовой одеждой, косметикой или техникой. Покупатель оплачивает оригинал, а получает дешевую подделку.

Поддельные сертификаты стали обычной практикой

Многие продавцы выкладывают в карточках товара документы с печатями, QR-кодами и серийными номерами. Но, как предупреждают специалисты, часть таких сертификатов оказывается фальшивой или вообще относится к другой продукции.

Эксперты советуют не доверять только красивым фотографиям документов и внимательно изучать информацию о продавце.

«Кирпич в коробке»

Особое внимание Роскачество обратило на мошенничество с дорогой электроникой. Вместо смартфона, планшета или наушников покупатели иногда находят внутри упаковки муляж или предмет, похожий по весу.

При этом коробка внешне выглядит полностью оригинальной. Расчет идет на то, что человек заберет заказ и откроет упаковку уже дома. После этого доказать подмену становится намного сложнее.

Именно поэтому специалисты советуют вскрывать дорогостоящие покупки прямо в пункте выдачи и по возможности записывать распаковку на видео.

Высокий рейтинг товара больше не гарантирует качество

Еще одна проблема маркетплейсов – массовая накрутка отзывов. Некоторые магазины покупают положительные комментарии или используют ботов для повышения рейтинга.

Из-за этого товар с тысячами «идеальных» отзывов может оказаться откровенно плохим.

Эксперты советуют читать именно негативные комментарии. В них чаще всего появляются реальные проблемы: плохое качество, подделки, сложности с возвратом или обман в описании.

Мошенники начали копировать сайты маркетплейсов

Отдельно Роскачество предупредило о новой схеме кибермошенничества. Пользователям приходят письма и сообщения якобы от Wildberries, Ozon и других площадок.

В сообщениях предлагают получить скидку, подарок или персональную подборку товаров. После перехода по ссылке человек попадает на поддельный сайт, который практически невозможно отличить от настоящего.

Если ввести логин и пароль, мошенники получают доступ к аккаунту и привязанной банковской карте. После этого с нее могут начать оплачивать чужие покупки.

В Роскачестве советуют использовать для маркетплейсов отдельную карту – виртуальную или пластиковую.

Пополнять ее рекомендуют только перед покупкой и ровно на ту сумму, которая нужна для заказа.

По словам руководителя Центра цифровой экспертизы Роскачества Сергея Кузьменко, именно зарплатные карты становятся главной целью мошенников.

Что важно помнить покупателям из Удмуртии

Специалисты советуют соблюдать несколько простых правил:

– не привязывать зарплатную карту к маркетплейсам;

– проверять товар прямо в пункте выдачи;

– внимательно читать отрицательные отзывы;

– не переходить по подозрительным ссылкам;

– настороженно относиться к слишком низким ценам;

– использовать отдельную карту для интернет-покупок.

Маркетплейсы следят за поведением покупателей

Руководитель Центра финансовой экспертизы Роскачества Ольга Вяльшина объяснила, что алгоритмы площадок постоянно анализируют интересы пользователей.

Сервисы отслеживают поисковые запросы, просмотры и историю покупок, а затем начинают активно предлагать похожие товары. Именно поэтому многие покупатели в итоге тратят намного больше, чем планировали изначально.

Чтобы контролировать расходы, эксперты советуют заранее устанавливать лимиты на покупки и пользоваться приложениями для учета бюджета.

Подписывайтесь на «КП-Ижевск» в Telegram, ВКонтакте и читайте нас там, где удобно!

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

Почему яблони погибают после посадки: 7 ошибок, из-за которых дачники в Ижевске теряют саженцы

Жительницу Удмуртии задержали за спаивание 11-летнего сына

Стройка, вырубка и новые объекты: как сейчас выглядит финальный этап благоустройства «Березовой рощи» в Ижевске