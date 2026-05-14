Какие суеверия разрушают семью и дом: священник из Удмуртии объяснил, почему опасно верить в приметы

Рассказываем о церковном взгляде на народные приметы. Фото: envato elements.

Черная кошка перебежала дорогу, кто-то просыпал соль, в доме засвистели – и тревога уже поселилась в голове. Для многих такие приметы давно стали частью повседневной жизни. Одни стараются «не накликать беду», другие боятся говорить о плохом вслух, третьи всерьез связывают свои неудачи с «дурной энергетикой».

Но, как объясняет иеромонах Ефрем Метс, за большинством суеверий скрывается не мистика, а страх, который постепенно начинает управлять человеком. Вместе со священником разбираемся, почему Церковь выступает против суеверий, какие слова действительно способны ранить близких и как в православии советуют защищать дом без магических ритуалов.

Почему люди начинают верить в приметы

По словам Ефрема Метса, человеку важно чувствовать, что мир вокруг предсказуем и понятен. Именно поэтому люди пытаются искать знаки даже в случайностях.

«Вы идете по улице, перед вами пробегает черная кошка, и внутри появляется тревога. Потом в течение дня происходит что-то неприятное, и человек связывает эти события между собой. Так постепенно формируется суеверие», – объясняет священник.

Похожим образом работают и многие другие вещи – от страха перед «дурным глазом» до увлечения гороскопами и астрологией. Человек начинает искать объяснение событиям не в своих поступках и обстоятельствах, а в случайных совпадениях.

Иеромонах подчеркивает: суеверие рождается там, где появляется постоянная тревога и желание контролировать будущее через приметы.

Правда ли, что словами можно накликать беду

Священник говорит, что слова действительно имеют значение, но не потому, что обладают магической силой. Грубость, проклятия и постоянный негатив постепенно меняют атмосферу внутри семьи и состояние самого человека.

«Слово – это семя. Если человек постоянно произносит злые вещи, он постепенно привыкает жить в этом состоянии», – говорит Ефрем Метс.

В пример он приводит известную притчу про мужчину, который каждое утро мысленно ругал жену, детей и коллег, а стоящий за спиной ангел записывал все его слова. Смысл истории, по словам священника, прост: человек сам формирует внутреннее состояние, в котором потом живет.

Почему Церковь советует отказаться от определенных фраз

Особое внимание священник обращает на привычные бытовые выражения: «черт возьми», «черт побери», «иди к дьяволу». Многие произносят их автоматически, не задумываясь о смысле.

Ефрем Метс объясняет: подобные фразы связаны с проклятием и агрессией, поэтому Церковь относится к ним негативно.

«Очень тяжело слышать, когда родители в гневе проклинают собственных детей. У слова есть сила – особенно внутри семьи», – говорит иеромонах.

Вместо этого он советует чаще использовать благословение. Даже простые слова «Господи, благослови» перед дорогой, учебой или работой помогают создавать в доме совсем другую атмосферу.

Страх перед самосбывающимися пророчествами тоже суеверие?

Фраза «не говори плохое, а то сбудется» знакома почти каждому с детства. Но священник считает, что в основе такого убеждения лежит именно страх.

По словам Ефрема Метса, православная традиция говорит не о панике перед будущим, а о внутреннем доверии Богу и способности сохранять спокойствие даже в сложных ситуациях.

В разговоре он вспоминает знакомого, который был уверен, что попал в тюрьму из-за приметы про руки за спиной. Хотя настоящая причина была совершенно другой – совершенное преступление.

«Человеку иногда проще поверить в примету, чем честно признать последствия собственных поступков», – говорит священник.

Что происходит с домом, где постоянно кричат и ругаются

Ефрем Метс признает: атмосфера дома действительно меняется из-за постоянных конфликтов. Но речь идет не о «плохой энергетике» в эзотерическом смысле, а о состоянии людей, которые живут рядом друг с другом.

Он приводит пример: после сильной ссоры в комнате буквально становится тяжело находиться, даже если никто ничего не говорит.

«Грех лишает человека мира внутри себя. Когда в семье постоянно крики, обиды и раздражение, постепенно исчезают близость и уважение», – объясняет священник.

Он добавляет, что многие семейные кризисы начинаются именно с привычки жить в постоянном раздражении.

Почему Церковь спокойно относится к свисту в доме

Одна из самых известных примет – запрет свистеть дома. Обычно ее связывают с потерей денег или несчастьями.

Но здесь позиция Церкви гораздо спокойнее. По словам Ефрема Метса, свист сам по себе не несет никакой мистической угрозы.

Если человек просто насвистывает мелодию и никому не мешает, ничего страшного в этом нет. Другое дело – свист как форма грубого обращения к людям, когда кого-то подзывают вместо нормального разговора.

Как в православии советуют защищать дом

Главным способом защиты дома священник называет не обереги и приметы, а атмосферу внутри семьи.

Ефрем Метс советует убрать из дома литературу по магии, гороскопам, оккультизму и эзотерике, а вместо этого создать место для молитвы – небольшой уголок с иконами и Священным Писанием.

Также он рекомендует освятить квартиру или дом.

«Для верующего человека освящение дома – это желание, чтобы в семье присутствовал Бог и сохранялся мир», – объясняет иеромонах.

Еще одной важной привычкой он называет семейную благодарность. Священник вспоминает историю женщины, которая предложила домашним за ужином рассказывать не о проблемах, а о хорошем, что произошло за день. Со временем атмосфера в семье стала спокойнее и теплее.

По словам Ефрема Метса, дом начинается с того, как люди разговаривают друг с другом каждый день.

